Fátima Flórez en MDZ Radio: "Por supuesto que imitaría a Milei"

Fátima Flórez se presenta en Mendoza el sábado 27 de abril en el auditorio Ángel Bustelo y habló en MDZ Radio 105.5 FM. Dio detalles del show '100% Fátima', de la gira, la participación estelar de Marcelo Polino. Las entradas están disponibles por EntradaWeb. Además, habló de la buena relación que mantiene con su expareja, el presidente Javier Milei y su total predisposición para imitarlo en sus shows.

"'100% Fátima' hace alusión a lo que es la esencia, el alma del 100% Fátima, que soy yo en mi mayor expresión. Cantando, bailando, imitando, haciendo lo que la gente está esperando que haga y con muchos personajes sorpresa. Además, no voy sola sino que voy acompañada del genial Marcelo Polino. Hacemos un sketch muy picante donde me va pidiendo una serie de imitaciones a la carta. Tenemos también banda de músicos en vivo, bailarines y bailarinas, cambios de vestuario todo el tiempo. A la salida la gente me pregunta si tengo alguna doble o algo, porque no pueden creer los cambios de vestuario tan rápidos", dijo la artista Fátima Flórez en diálogo con Recalculando.

Fátima comentó sobre su exitosa temporada de verano: "Venimos de hacer la temporada de Mar del Plata, con un éxito impresionante. Estuvimos todo el verano primeros". Y agregó que "ahora arrancamos esta gira donde, por supuesto, Mendoza siempre es un punto fundamental y una plaza que no falta nunca en mis giras".

Respecto del humor y la realidad, explicó que para ella "el humor es totalmente saludable. El público se vuelca a espectáculos de humor donde se ríen, donde la pasan bien, donde durante casi dos horas te abstraes de todo, te metes en un mundo de fantasía, como es este gran show, que es un sacudón atrás del otro, es una gran montaña rusa que te va llevando por diferentes personajes. Sería imposible un show que reúna tantas celebridades juntas, pero es posible en ‘100% Fátima’.

Además, la artista expresó que si se da la ocasión para imitar a Javier Milei "por supuesto que sí lo haría. Además, tenemos una excelente relación, así que por supuesto que sí".

Por otro lado, Fátima Flórez expresó que nunca tuvo conflictos con nadie por hacer imitaciones: "Nunca me ha pasado. Vivimos en democracia y eso no debería pasar. Es más, yo sé que muchas celebridades están muy contentas de cómo las hago, muchas me lo hacen llegar. Tiene que ver con el respeto, la base es el respeto".

