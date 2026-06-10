La millonaria disputa que enfrenta a Fátima Florez y Norberto Marcos en la Justicia: "Lo que genera más conflicto..."

A más de tres años del final de su relación, Fátima Florez y Norberto Marcos continúan enfrentados en la Justicia. El proceso por la división de bienes sigue sin resolverse y este miércoles tendrá un nuevo capítulo con una audiencia que podría resultar clave para destrabar una disputa que lleva largo tiempo sin avances significativos.

La información fue difundida por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde adelantó detalles de la instancia judicial que afrontarán la actriz y el productor. Según explicó el periodista, el conflicto atraviesa uno de sus momentos más tensos.

"Quiero contarles novedades del conflicto judicial que mantiene Fátima Florez con Norberto Marcos y una nueva audiencia que será este miércoles por la mañana", comenzó diciendo el conductor.

"Es mucho dinero el que está en juego si contamos tres propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, dinero en efectivo y lo que genera más conflicto: los derechos artísticos por los cuales pelea el productor", detalló el comunicador.

Sobre los inmuebles, Etchegoyen explicó cuál sería la postura de Marcos dentro de la negociación: "De los tres departamentos, Norberto le ha pedido a la Justicia quedarse con los dos inmuebles del barrio de Belgrano y el restante quedaría para Fátima Florez . Lo que dicen del lado de Norberto es que esos dos departamentos valen igual que el departamento de Fátima".

Además, el periodista señaló que el principal punto de desacuerdo gira en torno a los derechos artísticos vinculados a la carrera de la humorista. "Este miércoles por la mañana habrá una nueva audiencia de un conflicto que podría resolverse este año y que ya lleva dos años sin mucha novedad. Los derechos artísticos es el gran tema porque Norberto sostiene que debe ser retribuido porque él creó el fenómeno Fatima", continuó el conductor.

Por último, Juan Etchegoyen se refirió a una versión que circula respecto del dinero que debería repartirse entre ambas partes. "Y por último el dinero que habría a repartir que sería por un millón de dólares se repartiría en cifras iguales. A mí no me confirman esa cifra ni Norberto ni Fatima pero es el rumor que habría trascendido".