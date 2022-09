El enojo del joven al que Amalia Granata escrachó en las redes por el atentado contra Cristina Kirchner

Amalia Granata no se quedó al margen del tema del cual se habla desde hace días en la Argentina: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Sus dichos provocaron un gran revuelo. Primero, sembró dudas sobre lo que realmente sucedió y esto generó que un grupo de legisladores opositores planteara que deberían expulsarla de la Legislatura.

"Todo armado, que pantomima. ya no saben que hacer para victimizarla. Y para que suba en las encuestas. Demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes", expresó en Twitter la mediática.

Ante las repercusiones, se defendió con el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe que expresa: "Ningún miembro de ambas cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones".

Sin embargo, el mayor lío lo ocasionó cuando replicó en sus redes sociales la foto de un joven que supuestamente era Fernando Sabag Montiel, el acusado y detenido por el ataque a CFK. En la imagen se ve a un joven en un plenario de La Cámpora del año 2016 junto a Cristina.

Amalia Granata disparó en Twitter

Con el correr de las horas se supo que era una noticia falsa. Si bien el chico era parecido, había tatuajes que los diferenciaban. Ignacio Barbieri, quien sale en la foto, salió a hablar y expresó su enojo en la red.

"Desde hace 12hs no paro de recibir mensajes por parte de los trolls de Macri, Larreta, Grindetti y compañia que intentan convencer que el acto de odio que vimos todos en vivo y en directo es armado. Y para eso difunden fotos mías con Cristina del año 2016 (yo tenía 18 años) en las que dicen que soy 'el brasilero'", manifestó.

El enojo del joven al que Amalia Granata escrachó en las redes por el atentado contra CFK

Y agregó: "No solo son gorilas sino que muy bol**, no tengo ni medio cm de parentesco, tatuajes distintos, alturas etc etc. Tiran una noticia de humo y se hacen eco todos sus trolls y sus seguidores que son bastante bastante flojitos de neuronas".