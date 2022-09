Cuál es la diferencia entre perder la memoria y tener Alzheimer

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. La demencia es una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo y sobre todo a las mujeres.

De acuerdo a la Clínica Mayo, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja (atrofia) y que las neuronas cerebrales mueran. Esta enfermedad es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente.

No hay ningún tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer o que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro, sin embargo, el Dr. Ronald Petersen de la Clínica Mayo explica que "la demencia no es una enfermedad, es más bien un término que describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia".

Cómo reducimos el riesgo de padecerla

Petersen afirma que hay más de una docena de factores de riesgo que las personas pueden controlar. "Estos incluyen la presión arterial, el consumo de cigarrillos, la obesidad y la diabetes; además, otro factor importante es el sueño. Con la edad, y por diferentes razones, mucha gente tiene dificultad para dormir", señala el doctor y director del Centro de Investigación para la Enfermedad de Alzheimer.

Otros factores de riesgo también pueden ser: el consumo excesivo de alcohol, la pérdida de la audición y la contaminación ambiental. "Si se ataca uno o más de estos factores, el riesgo de desarrollar una discapacidad intelectual al envejecer puede disminuir", agrega el médico neurólogo.

En resumen, el Dr. Petersen recomienda hacer ejercicio, leer libros, asistir a charlas y jugar a juegos de mesa, mantenerse activo en el círculo familiar y de amigos, mantener una buena higiene del sueño y comer de manera sana.

Cómo distinguimos entonces la demencia del Alzheimer

El neurólogo explica que las personas se dan cuenta cuando más allá de olvidarse "cosas" o palabras, comienzan a olvidar mucho más. Petersen dice que las personas que tienen Alzheimer olvida la forma de actuar frente a determinadas situaciones; y a través de signos como la depresión, ansiedad e inclusive su personalidad podemos notar cambios.

Es recomendable que cuando comenzamos a notar cambios de este tipo vayamos al médico ya que está el riesgo de pasar inadvertidas algunas señales y dejar que la enfermedad avance.

Asimismo, el médico recomienda que si un familiar presenta la enfermedad, no los alertemos, no tratemos de que racionalicen, lo mejor es dejarlos ser, no presionarlos y no hacer que estén emocionalmente molestos.