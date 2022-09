3 mitos falsos en torno al desayuno

Agustina Zucarello habló con MDZ Radio y derribó los mitos en torno al desayuno y remarcó la importancia de “armar un desayuno inteligente según tus necesidades”.

“El desayuno ideal siempre digo que va a depender de cada uno, lo importante para que sea en un desayuno ideal es que sea nutritivo, es decir, que tenga todos los nutrientes que necesitamos” explicó la especialista.

Derribando mitos

El desayuno es lo más importante del día

Falso. La especialista cuenta que hay muchos casos en dónde no lo es. Puede ser por dos motivos: te cae mal o no tenés tiempo. Uno puede cortar el ayuno apenas se levanta o un par de horas más adelante o más a media mañana. Lo importante según ella es que uno aprenda a escuchar cuando realmente tiene hambre y pueda desayunar cómodo y tranquilo, disfrutando de esa comida que es tan rica. Lo segundo por ahí son personas que o por trabajo o porque se han acostumbrado directamente no desayunan. "No es que no están desayunando. Su primer comida va a ser tal vez al mediodía. Si la persona por costumbre no desayuna pero todos estos nutrientes necesarios los consume en el resto del día. Está perfecto. Si el no desayunar, va a hacer que pierda los nutrientes que la persona necesita, va a generar cansancio, no va a rendir igual, ya sea en la facultad, en el colegio, en el trabajo".

Se debe desayunar temprano

Falso. “Si uno cena entre las 10/ 11 y se levanta a las 6, el cuerpo no tiene ese descanso para recuperarse. Ese descanso de horas de sueño y de comida también es importante para recuperar el cuerpo. Si nosotros cenamos tarde y ahí nomás estamos desayunando a las 6/5 de la mañana no estamos dejando que el cuerpo descanse. Tranquilamente podemos aguantar unas 12 o 14 horas. Hay un ayuno natural fisiológico que favorece este proceso de recuperación. Entonces dependiendo a qué hora haces la cena, marca tu horario de desayuno. Y lo otro es escucharte porque cuando estás empezando a tener hambre, la panza te pide comida" remarcó la especialista.

Se debe desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo

Falso. Zucarello explicó que cada comida se tiene que acostumbrar primero a los gustos y a la rutina y al tipo de actividad que tiene cada persona. Hay muchos que tienen mucha actividad en la mañana, entonces fortalece en la mañana el desayuno, hay otros que no, entonces es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos bien calculadas las calorías y los nutrientes, podemos regular el tema de los horarios.

Lo que debe tener un desayuno

“Lo más importante son las proteínas, que son uno de los macronutrientes principales. La proteína más común en nuestros desayunos acá en Argentina es el queso untable . La verdad no tiene mucha cantidad de proteínas, incluso depende de las marcas, porque hay algunos que dicen ser queso y suelen ser procesados, es mucho mejor un queso fresco . La leche y los huevos también son una opción. También hay opciones vegetarianas como el tofu. Hay vegetarianos que se hacen un tofu revuelto muy bueno. Algunos cereales son muy ricos en proteínas, como la avena, la quinoa, esto es una muy buena fuente de proteína. La fruta también la podemos incorporar tanto por las vitaminas, los minerales y la fibra, como también por carbohidratos", aconsejó la nutricionista. En cuanto a las infusiones remarcó que si son sin azúcar "mucho mejor".

La importancia del consumo de carbohidratos radica en que son los nutrientes que nos va a aportar más energía. "Si vos sentís que arrancó el día con un poco de energía es importante ver si le estás poniendo la cantidad de carbohidratos que te corresponde. Otro tema es si estás descansando bien, porque muchos le echan la culpa de la falta de energía a la falta del desayuno muchas veces también es porque no descansamos bien, entonces claramente nos vamos a levantar muy cansados. A veces es falta de descanso. Por eso hay que empezar a distinguir".