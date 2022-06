El hijo del Patón Bauza reveló la verdadera enfermedad que padece su padre: "No es Alzheimer, sufre demencia temporofrontal"

A mediados del mes de mayo fue el Bambino Pons quien reveló la dura enfermedad que atraviesa Edgardo Bauza. En aquel momento el reconocido relator diagnosticó a su amigo con Alzheimer, pero fue Maxi, hijo del Patón, quien en las últimas horas se encargó de aclarar el panorama. En diálogo con La Cicloneta en Youtube, contó toda la verdad acerca de su padre.

Edgardo y Maxi Bauza, en el Gigante de Arroyito

Para que no hayan dudas sobre el estado de salud del DT campeón de la única Copa Libertadores con la que cuenta San Lorenzo en su historia, manifestó: "Mi viejo está pasando un momento de salud delicado. Es una enfermedad neurodegenerativa que no es Alzheimer. Se llama demencia temporofrontal. Lo aclaro para que no se digan cosas que no son".

La demencia frontotemporal es una forma rara y permanente de demencia similar al mal de Alzheimer. La diferencia es que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro. Los signos más comunes implican cambios extremos en la conducta y la personalidad, como una conducta social cada vez más inapropiada, pérdida de empatía y otras habilidades interpersonales, como tener sensibilidad a los sentimientos de los demás.

Sobre el día a día que atraviesa Bauza y la preocupación de los clubes donde le tocó trabajar, contó: "Siempre me llegan mil mensajes. Mucha gente se preocupa por la salud de mi viejo y eso también habla bien de él, de como se manejó siempre. De todos los clubes me han llamado. Lo más importante es que mi viejo está bien. Está con Marisa, su mujer, en Ecuador. Ya se complica trasladarlo y por eso no viene más para acá (Argentina). La última vez fue hace cuatro meses, pero él está muy bien. Está con Nico, mi hermanito, en su casa muy bien cuidado".

Para finalizar, no dejó pasar la oportunidad de agradecer a todos aquellos que se tomaron un minuto para saber sobre el Patón: "Quiero agradecerles a todos. Cada vez que se decía algo me llovían mensajes y no solo de los hinchas de San Lorenzo. De todos los clubes me mandaron. Se siente mucho el apoyo y está buenísimo que pase".