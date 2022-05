El Bambino Pons reveló la enfermedad que sufre el Patón Bauza: "Tiene un Alzheimer muy fuerte y progresivo"

Triste noticia para el mundo del fútbol. Edgardo Bauza, extécnico de la Selección argentina, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014 y la Copa Argentina con Rosario Central en 2018, sufre de la enfermedad de Alzheimer.

La información fue revelada por el periodista deportivo Juan Manuel Pons, amigo personal del extécnico campeón de América con San Lorenzo y Liga de Quito, en una entrevista radial con Cielo Sports. Mientras hablaba de la salud de Carlos Bilardo, cambió de tema y dijo: "El Patón Bauza, por ejemplo, es otro amigo, no se da cuenta de nada y tiene un Alzheimer muy fuerte. Edgardo vive en Quito, viene un poquito a Rosario. Yo le pregunté al hijo si lo sufre y él me dijo que no se da cuenta", explicó el Bambino.

"Por ahí el Patón quiere comer el postre antes de la comida. Es una cagada, hablando mal y pronto, que le puede pasar a cualquier persona de un día para el otro. El Patón es un tipo de alto rendimiento", expresó Pons.

"El Patón es un tipo que no fumaba, no tomaba. Una mala sangre, una rabieta te dispara para cualquier lado. Fue en Rosario Central, después de ganar la Copa Argentina contra Gimnasia. Preguntó por qué no venían los jugadores y no recordaba que les había dado el día libre", reveló el periodista.

La carta del Patón Bauza, cuando anunció su retiro por "problemas de salud"

El exentrenador de San Lorenzo y Rosario Central, querido enormemente por ambas hinchadas, se retiró como técnico a fines de 2021. En ese momento, su hijo Maximiliano había publicado en redes sociales una carta firmada por el Patón que afirmaba que la decisión se basaba en "problemas de salud".

"Los motivos de mi decisión responden estrictamente a razones de salud. Entendí y acepté que, para mi propio bienestar y para el de mi familia, debía apartarme del trabajo que me apasiona y con el que conviví durante tantos años, luego de mi etapa de futbolista”, había escrito Bauza.

Días después de ese comunicado, su hijo había dado algunos detalles sobre la salud de su padre, pero sin contar cuál era el mal que lo aquejaba: “Después de Central, nosotros decidimos que sería bueno que se empiece a tratar, a ver qué estaba pasando. A hacerse algunos estudios... Ahí empezó un proceso. Empezamos de a poco. Habíamos decidido hacer un parate y ver cómo estaba. Empezamos con todos los estudios y a los 6 ó 7 meses, entre todos decidimos que lo mejor era no seguir porque iba a empeorar todo. Ahí obviamente se terminó todo (...) Lo bueno es que él ya tenía pensado retirarse y la vuelta a Central parecía como que estaba escrita. Terminó siendo así”, contó en diálogo con Cómo te va, ciclo de Radio Colonia.

“Ya se hablaba un poco cuando estaba en Central... La realidad es que su razonamiento fue lo último y lo que menos afectó. Por ahí la concentración más que nada. Pero no quiero entrar en eso. Obviamente, como cualquier enfermedad, siempre te termina afectando en el día a día. No es lo mismo estar del todo sano que no. Pero él está bien, está cuidado. Estuvo en Argentina hasta hace unos días y ahora está de nuevo con su esposa Maritza en Ecuador”, agrega Maximiliano Bauza en octubre de 2021.