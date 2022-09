Piden conciencia a jóvenes y comerciantes por los festejos del Día del Estudiante

Desde la Cámara de Diputados de Mendoza exigieron tanto a familiares, comerciantes y a la población en general, tomar conciencia respecto del consumo de alcohol por los festejos del próximo 21 de septiembre. Se han desplegado distintos operativos de seguridad en puntos clave de la provincia.

"Las cantidades de alcohol consumido en los festejos por el Día del Estudiante se han convertido en un enorme problema, pues ante la falta de autocontrol suele ser común que se produzcan cientos de siniestros viales en toda la provincia. Algunos de ellos llegan a convertirse en verdaderas tragedias automovilísticas, dando cuenta de víctimas fatales que se podrían haber evitado con un mayor cuidado por parte de la población", indicaron desde la Cámara de Diputados en la antesala de la jornada festiva.

"En Mendoza todos los años se busca mitigar estos efectos a través de políticas como la “ley seca” ordenada en distintos departamentos; o la gran cantidad de controles policiales dispuestos por toda la provincia, y con el fin de confiscar las bebidas transportadas en los vehículos. Sin embargo, el control no puede ser solamente desde un lado, porque si bien se hacen los mejores esfuerzos por evitar accidentes, es imposible desplegar un operativo capaz de controlar la magnitud del problema. Es así que surge la necesidad imperiosa de llamar a tomar consciencia al respecto, y que no solamente las autoridades se encarguen de cumplir efectivamente su rol, sino que la población en general pueda abordar la problemática y tomar mano en el asunto", agregaron al respecto.

Y llamaron a realizar prácticas como el consumo responsable y elegir un “conductor designado” entre los miembros del grupo permite que el festejo se lleve a cabo de una forma mucho más responsable, sin la posibilidad de que cualquier hecho indeseable nos tome por sorpresa.

"El sector comercial también tiene que cumplir un rol preponderante, ya que existe la legislación correspondiente que regula la venta de alcohol, y tales normas deben ser cumplidas a rajatabla. Esto no se debe solamente a la cuestión punitiva de la ley, sino que se debe tomar como una política que busca crear hábitos para que la libertad de uno no repercuta negativamente en el otro", esgrimieron puntualmente respecto a los comerciantes que no respetan dicha norma.