El Gran Maestre explica por qué Argentina no existiría sin la masonería

El ingeniero Pablo Lázaro, actual Gran Maestre, recibió a MDZ en la sede de la Gran Logia de la Masonería argentina que está ubicada en el Microcentro porteño. En una extensa charla, habló sobre procesos históricos y sociales de Argentina que no podrían entenderse sin la masonería.

-En la escuela estudiamos a personajes históricos como San Martín, Sarmiento y Mitre, por nombrar algunos, pero no suele aclararse que fueron masones ¿Por qué no se nombra esto en las escuelas?

-En Argentina tenemos una fuerte influencia de determinados grupos más dogmáticos. Acá tuvieron mucha influencia los distintos golpes militares asociados a organizaciones más dogmáticas como, por ejemplo, determinado sector de la Iglesia Católica. Esto no fue tan así en otros países de la región como Uruguay, Chile o Brasil donde la masonería es super popular. Es más, Tabaré Vázquez fue masón y esto es públicamente conocido. Aquí esto no fue tan así por varios motivos y se ve reflejado en hechos políticos concretos. Por ejemplo, una década bisagra fue la década del '30 donde comienzan los golpes militares. Entonces, la masonería argentina perdió 400 propiedades y hubo masones encarcelados. En las distintas dictaduras se sufrió porque es una asociación que florece en democracia. En este sentido, más allá de las propiedades, también tuvimos una fuerte influencia de la masonería española en la que durante la época del franquismo prendió esa cultura de no decir que somos masones. Ahora justamente estamos trabajando en una fuerte puesta en valor comunicacional de la institución porque somos una generación distinta de masones que fuimos iniciados en democracia y que entendemos que no tenemos nada que esconder. Al contrario, tenemos mucho que decir.

-¿Entonces se va a comenzar a enseñar sobre la masonería y quiénes fueron masones en la historia argentina?

-En este mismo sentido fuimos a ver a profesores de historia, estamos haciendo convenios con las cátedras libres de pensamiento para explicar o poner a disposición de historiadores o comunicadores en qué procesos formó parte la masonería. Hay procesos que sin la masonería no se entienden. Por ejemplo, Caseros y Pavón. Entonces, Urquiza ya estaba por arrasar las tropas de Mitre y nadie entiende porqué se dio media vuelta y se fue. Lo que pasó fue que Roque Pérez, a quien llamamos el héroe silencioso, llamó a ambos y les dijo: ustedes dos son hermanos, hay un acta que explica este juramento de no encontrar las armas que nació en esa tenida (así le llaman los masones a sus reuniones) que hoy llamamos de Unión Nacional. Así es cómo, a partir de un juramento masón, nacía esa consolidación de lo que hoy conocemos como Argentina. Sin la masonería eso no se entiende.

-¿Hay más ejemplos?

-El abrazo entre Bolívar y San Martín ¿Por qué entrega las tropas? Hubo toda una cuestión relacionada con la masonería. O el abrazo entre Perón y Balbín. Si bien Balbín no era masón había una logia trabajando en el congreso, la Logia de Unión Nacional, que trabajó fuertemente para que esa frase que tenía el líder del peronismo “Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, se convierta en un hecho de unión nacional dejando de lado las diferencias y trabajar en un abrazo.

-¿Perón fue masón?

-Sí, Perón fue masón iniciado en la Gran Logia Alpina de Suiza.

-Recibimos una historia sesgada durante la primaria y secundaria…

-Entiendo que sí y es nuestra misión salir a explicar y no necesariamente en cuestiones políticas. River Plate fue creado por masones. La banda del maestro, el color rojo y blanco tienen mucha influencia de la masonería. Tomás Liberti era un masón de La Boca. La masonería está muy metida en la construcción de la Argentina como una nación que hace a la movilidad social ascendente. Que el hijo del inmigrante pueda terminar como presidente de la república pasó en estas naciones liberales con esa impronta que da la masonería.

-¿Y otras instituciones que hayan sido creadas por masones?

-En Argentina el Partido Socialista. De hecho, el logo del puño con la rosa está muy ligado a la masonería. En el mundo, el escultismo fue creado por masones. Si uno analiza la cuestión iniciática del Boy Scout y los símbolos que usa van a ver que es como una masonería para chicos podríamos decir, con enseñanzas muy profundas. Distintos clubes de fútbol. La masonería formó parte de muchos procesos pero si te fijas son siempre creación de instituciones como los bomberos voluntarios de La Boca, o lugares que agrupan personas que no necesariamente piensan igual pero que hacen al bienestar. O sea, la filantropía, la construcción de ciudadanía. Uno se podría preguntar qué tienen que ver Henry Ford, el padre del anarquismo Mijaíl Bakunin, Salvador Allende y San Martín. La primera respuesta es 'nada', pero todos ellos eran masones. Ahora, si lo analizás desde la óptica o el método de trabajo de la masonería tienen algo en común. Bakunin fue el padre del anarcosindicalismo, uno puede no compartir pero es un método de organización. Henry Ford desarrolló lo que se conoce como fordismo. Allende y San Martín también desarrollaron un tipo de organización. Es decir, la masonería te ofrece un método de trabajo que es buscar puntos de acuerdo y organizar al ciudadano para ser una sociedad más fraterna.

Claves para entender los logros de la masonería

-En el rito iniciático la masonería provee ciertas enseñanzas que toma el adepto. A partir de ahí, ¿podríamos explicar los logros de tantos masones?

-Cuando alguien se inicia recibe un montón de enseñanzas que muchas veces ese día por ahí no se comprenden. El símbolo lo vas interpretando a lo largo del tiempo. Pero, más allá de las distintas enseñanzas que uno puede adoptar en los distintos grados que hacen a la masonería, hay un eje fundamental: la masonería fomenta y hace que seas un librepensador. Es decir, independientemente de tu ideología o de tu profesión, la masonería va a trabajar para que hagas esa pregunta que derrocó un imperio, acabó con corporaciones e hizo caer naciones en la Edad Media: "¿Por qué?". Ahí es donde choca con instituciones dogmáticas, sean de izquierda o de derecha porque queda como que la masonería está enfrentada con la Iglesia Católica y eso no es así. Es contra cualquier institución dogmática. Por ejemplo, Irán tiene prohibida la masonería expresamente porque es un régimen teocrático. No entienden que vos pongas en discusión un texto bíblico o el Corán. Nosotros discutimos todo, no hay dogmas. Incluso hubo papas masones como Juan XXIII, por ejemplo. La masonería no tiene problemas con ningún tipo de religión. Ahora, muchas veces pasa al revés, los masones estamos excomulgados de la Iglesia Católica. Pero cuando uno analiza el motivo de la excomulgación no es religioso ni de fe, sino que es netamente político. Por eso la masonería es en algún punto anticlerical, no antirreligiosa. Cuando la religión intenta imponer la fe en el ámbito público, ahí entra la masonería para hacerse escuchar.

-¿Se encuentran masones en todos los partidos políticos e instituciones actualmente?

Si, por supuesto. El límite es que sea una persona, más allá de su partido, que sea absolutamente democrática. Después que piense lo que quiera pero mientras sea democrática y acepte al otro, bienvenido a la masonería.

-¿La masonería también podría ser como un punto de encuentro para conocer gente y buscar beneficios políticos y económicos o hacer alianzas políticas?

-Es una buena pregunta porque eso es uno de los grandes mitos. Se entiende una especie de tráfico de influencias en lo político o de negocios en el caso comercial. Uno se piensa que ingresa a la masonería y pasan esas cosas pero no es así. Por ejemplo, si mañana necesito un abogado no voy a agarrar las páginas amarillas, voy a hablar con abogados que conozco de la masonería hace más de 20 años. Pero no es que alguien ingresa a la masonería y le presentan ministros, negocios, etc. Eso no pasa. Se da naturalmente a lo largo del recorrido en una institución súper heterogénea y extendida como es la masonería.

Aparte de estos personajes hay muchos científicos, artistas y deportistas que fueron masones: algunos de los más destacados son Beethoven, Mozart, Isaac Newton, Charles Chaplin, Mario Moreno “Cantinflas”, Louis Armstrong, Adrián Otero (cantante de Memphis la Blusera), Carlos Wilson (ex defensor de Boca Juniors).