Qué secretos esconden los masones, una de las logias más misteriosas de la historia

Camilo Pineda es un maestro masón de Colombia y trabaja como asesor en varias alcaldías y gobernaciones de su país. Además, es profesor catedrático en la Universidad del Norte de Barranquilla. En notas anteriores Camilo nos contó de qué trata y cuándo se originó la masonería, así como también el conflicto de larga data que tienen con la Iglesia Católica y por qué fueron excomulgados.

Si bien hay diferentes enfoques y formas de ver la masonería, así como de vivirla, podemos decir que la masonería es una orden iniciática de carácter simbólico que presenta una estructura de moralidad. La masonería busca que las personas sean cada vez mejores dotándolas de herramientas que cada miembro puede usar para pulir su piedra bruta. Es una orden de carácter esotérico, muy ligada a la tradición judeocristiana y a la Cábala hebrea. Desde lo simbólico está muy atada a las alegorías simbólicas del pueblo judío. Es decir que la masonería es una formación espiritual y humana.

Camilo Pineda es maestro masón y segundo vigilante de la Logia Triple Alianza Nº2 del Oriente de Barranquilla

-¿Por qué se asocia a los masones con una sociedad secreta?

-Primero, porque la masonería siempre ha sido una sociedad exclusiva en donde no hay proselitismo para el ingreso de nuevos miembros. Es decir, para ser masón tú tienes que buscarlos o que un masón te invite. La idea es que el que llegue, lo haga por un deseo propio o por cualidades que le ameriten que un hermano le invite. Entonces obviamente tenía un carácter secreto porque antes las cosas eran más difíciles y más en tiempos de guerra porque después de la Revolución Francesa vinieron las luchas por la independencia latinoamericana y entonces esto era una forma también de protección. Además, hay cosas que uno no quiere que se traten por fuera de la logia, temas así propios de los secretos de los grados.

-¿Por qué se los asocia con teorías conspirativas?

-En parte, por el secretismo que alimenta la sabiduría popular o lo que piensan las masas. La gente no entiende por qué los masones se reúnen, de qué hablan, qué significa ese montón de símbolos y por qué estamos excomulgados. Las teorías conspirativas buscan likes en los videos de YouTube pero generalmente yo creo que es por ser activos en las revoluciones. Es algo donde se pueden agarrar mucho y le han sacado hasta novelas.

-¿Qué hacen en las reuniones? ¿Discuten temas de actualidad?

-Los temas de actualidad los discutimos después, en manteles tomándonos algo de licor y comiendo una buena comida en un ambiente al del ritual. Mientras que en el ritual hablamos exclusivamente de simbolismo masónico y su aplicación práctica en la vida de cada uno de nosotros. Por lo menos es así en la logia a la cual yo pertenezco..

-¿Qué busca una persona que desea sumarse a la masonería?

-Varias cosas. Primero, conocimiento. Pero más que conocimiento, sabiduría. Ese es el principal deseo que debe motivar a los hermanos. Aunque también hay quienes entran por deseo de crecimiento social o económico, hay de todo. Pero realmente permanecen los que tienen el deseo de sabiduría.

-Una de las alegorías más conocidas de la masonería es la del Gran Arquitecto del Universo ¿A qué hace referencia?

-Es una forma de denominar una verdad universal pero que tiene distintos nombres y concepciones. Cuando hablamos del Gran Arquitecto del Universo nos referimos a una forma de llamar a Dios sin que entremos en los debates de, por ejemplo, el hermano musulmán que diga ‘no, es que se llama Alá’, o el hermano judío que dice ‘no, se llama Yavhé’, o aquel que no tiene una religión del medio oriente sino que es seguidor de las tradiciones aborígenes americanas qué le dicen a Dios el Gran Espíritu. Entonces nosotros llamamos a esto el Gran Arquitecto del Universo para limar las asperezas religiosas que pueden existir, en resumen es eso. En las logias francesas no existe esta alegoría.

"El ojo que todo lo ve", un símbolo masón asociado al Gran Arquitecto del Universo

-¿Se podría decir que los secretos masones son símbolos en realidad?

-Sí, la masonería es un sistema simbólico totalmente independiente en donde hay símbolos y leyendas.

-¿Pero esos símbolos que guardan se encuentran en internet?

-Sí, pero no vale la pena mirarlos si no te inicias. Porque, eventualmente, si quisieras entrar ya te dañas todo. Pero la información está accesible. Tu vas a librerías y te venden libros de aprendiz, compañero y maestro. Es simplemente comprarlos.

-¿Qué pasaría en una sociedad donde se sepan todos los secretos masónicos?

-Si los ojos no están preparados para ver, el corazón no está dispuesto y no hay un deseo verdadero de usar eso, pues realmente no pasa nada. Si lees el libro sagrado pero no lo consideras sagrado, ¿de qué te sirve saberte el éxodo, el evangelio de San Juan y de San Lucas de memoria