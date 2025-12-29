El verano del Gobierno: el Triángulo de Hierro sin vacaciones, las escapadas de los ministros y los que no se toman días

En Casa Rosada se respira un verano abrasador y en medio de las fiestas son pocos los funcionarios que caminan por los pasillos. Aún así, el presidente Javier Milei y su Triángulo de Hierro no se tomarán vacaciones, pero habilitaron a sus ministros a viajar sin las restricciones de austeridad que pesaron durante el año pasado. En ese marco, algunos miembros del Gabinete decidieron quedarse en su puesto de cara al llamado de extraordinarias de febrero, mientras que otros planificaron escapadas -y viajes de mayor calibre- para el próximo mes donde la actividad política se ve reducida a la mínima expresión.

La decisión de Milei de no tomarse unos días de descanso no es una novedad. El presidente suele decir que él es un "adicto al trabajo" y que su puesto lo ocupa las 24/7. Por eso, si bien la agenda del Gobierno entrará en un periodo de baja actividad por la temporada estival, el mandatario continuará con su agenda de trabajo desde Olivos y este martes brindará una entrevista.

Sin embargo, si bien no califica como un viaje de turismo, el libertario despegará a mediados de enero rumbo a Suiza para participar nuevamente del Foro de Davos , que se celebrará entre el lunes 19 y el viernes 23.

Además, el mandatario tiene previsto una gira adicional en marzo, cuando viaje a Nueva York entre el 9 y el 11 de ese mes para encabezar el lanzamiento de la Argentina Week (Semana Argentina ), un evento organizado por la Cancillería y la Embajada argentina para atraer inversores globales al país. Según explicaron en Balcarce 50, Milei podría empalmar ese viaje con la jura presidencial de José Antonio Kast en Chile, a quien ya le adelantó su presencia cuando ambos se reunieron en la Casa Rosada el pasado 16 de diciembre.

Al igual que el presidente, su círculo de mayor confianza -la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Santiago Caputo- tampoco se tomarán días de vacaciones.

Los ministros que se quedan

Siguiendo esa doctrina laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también postergará su descanso para mediados del próximo año y seguirá en funciones durante enero. Sin embargo, cerca suyo comentaron que probablemente su presencia en la Casa Rosada se reduzca a algunos días en la semana mientras sigue la agenda de forma remota. En el mientras tanto, el vigente vocero dará su última conferencia de prensa del año este martes en Balcarce 50 para despedir el 2025 y realizar los últimos anuncios de la gestión.

Otro que no decidió hacer uso de los días de descanso fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se quedará en su puesto para retomar el diálogo con los gobernadores y comenzar a hilar los consensos necesarios para la aprobación de la reforma laboral en el segundo llamado de sesiones extraordinarias que comenzará a partir del 10 de febrero.

Además de la llamada Ley de Modernización Laboral, el Ejecutivo tiene previsto tratar en esas fechas la modificación a la Ley de Glaciares para impulsar la minería, el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria para prohibir el déficit fiscal y la reforma del Código Penal. En ese contexto, luego del último triunfo con la sanción del Presupuesto 2026, Santilli volverá a recorrer las provincias para reunirse con los gobernadores aliados, como lo hizo durante el último mes y medio.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió por tercer año consecutivo no tomarse vacaciones, aunque tiene un viaje oficial programado a Singapur con fines de estudiar su modelo educativo, según explicaron a este medio desde la cartera. Además, desde el ministerio aclararon que la gira no será financiada por el Estado argentino, sino por organismos internacionales.

Finalmente, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tampoco se va a tomar días tras su reciente llegada al Gabinete en diciembre. "Como mucho se irá un fin de semana a su casa en Córdoba, pero vuelve el mismo domingo a última hora", afirmaron a MDZ desde su cartera.

Los que meten una escapada de verano

Luego del triunfo electoral y el repunte de algunos indicadores económicos, Milei decidió ablandar las restricciones que había impuesto a su equipo el año pasado, cuando prohibió los viajes al extranjero junto con cualquier excentricidad u opulencia que contradijera la premisa de austeridad que enarboló su gestión.

En ese marco, algunos integrantes del Gabinete como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, partirá rumbo a Alemania para pasar la primera quincena de enero, con posibilidad de extender su estadía al resto del mes, según la agenda política.

Por su parte, el desregulador Federico Sturzenegger también se tomará la primera quincena de enero, para luego abocarse por completo a las reformas que el Gobierno impulsará en febrero. El funcionario es uno de los grandes protagonistas de la reforma laboral, por lo que tendrá un febrero cargado.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, se tomó dos semanas entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, pero prefirió no viajar y quedarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Al momento de publicarse esta nota, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aún no había definido si iba a tomarse vacaciones, aunque cerca suyo aseguraron que "seguramente" lo haga. Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Carlos Presti (Defensa); Luis Caputo (Economía); Pablo Quirno (Cancillería); y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, no contestaron a las consultas de MDZ o prefirieron no hacer comentarios al respecto.