El Presupuesto 2026 avanza, pero el ajuste en educación amenaza con tensionar la votación

El oficialismo se prepara para una sesión decisiva este viernes en el Senado, donde desde el mediodía intentará sancionar el Presupuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal. Aunque el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para aprobar ambas iniciativas en general, la verdadera disputa se concentra en un punto sensible del texto, el artículo 30, que modifica el esquema de financiamiento para la educación y la ciencia.

Para la Casa Rosada, la aprobación del Presupuesto es una prioridad política y económica. No solo es clave para habilitar el acceso al financiamiento y a eventuales emisiones de deuda, sino que también funciona como una señal de previsibilidad hacia los organismos internacionales y los mercados. En ese contexto, el Ejecutivo busca evitar cualquier dilación que obligue a prorrogar nuevamente el presupuesto vigente.

La bancada de La Libertad Avanza , que conduce Patricia Bullrich en el Senado, asegura tener garantizados más de 45 votos para la aprobación en general. Sin embargo, fuentes parlamentarias reconocen que el respaldo se vuelve más frágil al llegar al artículo 30, que comenzó a cosechar resistencias incluso entre aliados habituales del oficialismo.

El punto en conflicto propone derogar los artículos de la Ley de Educación que fijan un piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo, los de la Ley de Ciencia y Técnica que establecen un aumento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, y el 0,2% del gasto educativo destinado a las escuelas técnicas. Ese recorte normativo generó objeciones tanto en sectores del radicalismo como en bloques provinciales.

Dentro de la UCR, los senadores Maximiliano Abad , Flavio Fama y Daniel Kroneberger ya adelantaron que no acompañarán ese artículo. A ellos se suman cuatro de los cinco integrantes del bloque peronista Convicción Federal, que votarían el Presupuesto en general pero rechazan puntualmente la modificación sobre educación y ciencia.

El resultado final dependerá, además, del nivel de ausentismo entre los senadores que no quieren convalidar ese recorte. Sobre ese artículo, el umbral de votos necesarios podría variar, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el texto sufra cambios. En caso de ser modificado, el proyecto debería regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene previstas sesiones para el 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, para el 5 de enero.

Cómo se votará en el recinto

El oficialismo evalúa como alternativa votar el Presupuesto por capítulos, una estrategia ya utilizada en Diputados. Sin embargo, ese camino implica riesgos: abrir el texto podría facilitar que se caigan otros artículos sensibles vinculados al financiamiento universitario y al sistema educativo en su conjunto.

Más allá de esa disputa puntual, el resto del Presupuesto no genera mayores sobresaltos. El proyecto contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y del 14% interanual, además de un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre de 2026, proyecciones que en el propio Congreso admiten que probablemente quedarán desactualizadas.

En términos de apoyos, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, incluido Luis Juez, y el respaldo de una decena de radicales, tres legisladores del PRO y representantes de fuerzas provinciales de Misiones, Tucumán, Salta, Neuquén, Chubut y Provincias Unidas. Del lado peronista, cuatro de los cinco senadores de Convicción Federal anticiparon su voto favorable en general, mientras que Fernando Rejal, de La Rioja, mantiene dudas en línea con la postura crítica del gobernador Ricardo Quintela.

Ese esquema expone una fractura inédita en el peronismo del Senado, entre gobernadores dispuestos a acompañar el Presupuesto y el sector que responde a Cristina Kirchner, representado en la Cámara alta por el bloque que preside José Mayans. Aún resta definir la posición del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno, un voto que podría resultar determinante en la pulseada final.