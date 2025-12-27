En qué consiste la ley de Inocencia Fiscal que aprobó el Senado

Tras lograr la sanción del Presupuesto 2026, el oficialismo se anotó otro triunfo en el Senado con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal . Con esta iniciativa, el Gobierno nacional apunta a incentivar la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal de la economía.

La norma introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, con el objetivo de redefinir los criterios de control y sanción. Además, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada orientado a facilitar el cumplimiento tributario y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.

Entre los ejes centrales se incluye la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias. Según el Gobierno, quienes se incorporen a este esquema contarán con un marco de estabilidad que les permitirá operar sin revisiones permanentes sobre su situación patrimonial.

El régimen establece un tope de adhesión de hasta 10.000 millones de pesos en patrimonio y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos. En ese esquema, ARCA liquidará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos declarados, sin considerar el crecimiento del patrimonio, y aplicará las deducciones correspondientes según los gastos informados.

El artículo 39 del proyecto incorpora el denominado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y cancela el monto correspondiente en tiempo y forma, quedará liberado de sanciones, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.

Fuerte aumento de las sanciones económicas

La iniciativa también eleva de manera significativa los umbrales penales. Para que una conducta sea considerada evasión simple, el monto mínimo pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos. En el caso de la evasión agravada, el piso se fija en más de 1.000 millones de pesos.

Además, el proyecto reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. En ese marco, ARCA no impulsará acciones penales si el contribuyente regulariza su situación y cancela la deuda con intereses, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.

Cuando la denuncia aún no haya sido presentada, la acción quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación y paga la deuda con un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.

Aunque la iniciativa propone flexibilizar los controles fiscales, también prevé un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de plazo.