El Senado sancionó el Presupuesto 2026 y se aprobó la ley de Inocencia Fiscal

Tras 7 horas de debate, el oficialismo en el Senado logró los consensos para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 con 46 votos positivos, 25 votos negativos y 1 abstención. Además, también el Gobierno consiguió la ley de Inocencia fiscal.

Se trata del primer presupuesto convalidado por el Congreso a la gestión libertaria y es el primer presupuesto aprobado, luego de tres años. Alberto Fernández no lo pudo aprobar en el 2023 y Javier Milei tampoco lo consiguió en 2024 y 2025.

El otro objetivo cumplido para el Gobierno era aprobar el artículo 30 que fija recortes en concepto de educación y la ciencia, lo que produjo resquemores de bloques dialoguistas. Por esa razón, llegaron al recinto el ministro del Interior, Diego Santilli , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quienes buscaron "cerrar" votos claves en plena sesión. Tras horas de negociaciones contrarreloj, los libertarios consiguieron 42 votos positivos, mientras que hubo 28 negativos y dos abstenciones.

La polémica en la Cámara Alta por el artículo 30 está directamente vinculada con educación y ciencia porque ese artículo propone derogar leyes que fijan pisos mínimos obligatorios de inversión en áreas estratégicas del Estado. En particular, elimina el compromiso legal de destinar un porcentaje mínimo del PBI a la educación, establecido en la Ley de Educación Nacional, y deja sin efecto el esquema de financiamiento progresivo para ciencia y tecnología aprobado en 2021, que garantizaba recursos crecientes para el sistema científico. También afecta el financiamiento específico de la educación técnica y modifica aspectos del Fondo Nacional de la Defensa.

Para la oposición y para amplios sectores del sistema universitario, científico y educativo, la gravedad del artículo radica en que el Estado deja de estar obligado por ley a asegurar un nivel mínimo de inversión en estas áreas, lo que habilita a que el gasto quede sujeto a decisiones discrecionales año a año y a eventuales recortes. Sostienen que no se trata de una discusión presupuestaria más, sino de un cambio estructural, porque se desarman consensos plasmados en leyes especiales que habían sido aprobadas para proteger a la educación y la ciencia de los vaivenes económicos y políticos.

En la votación del Capitulo 2 sobresalieron los votos positivos de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, además de las abstenciones de la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza.

Además del discutido Capítulo 2, el Gobierno logró el acompañamiento de distintos bloques para el resto de los capítulos que conformaban la totalidad del presupuesto, que avanzó en Diputados pero sin el Capítulo 11 que buscaba derogar las leyes de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tras la votación del Presupuesto, el Senado se apresta a debatir la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal. Se trata del proyecto de ley Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como "inocencia fiscal".

El objetivo es simplificar los procesos impositivos promover la regularización de los dólares que se encuentran fuera del sistema financiero, es decir, el "canuto" de los ahorristas, mediante una simplificación impositiva y elevando los montos punibles de evasión fiscal para bajar la conflictividad judicial.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, sostuvo que el proyecto “busca recuperar la confianza ciudadana en el sistema tributario, simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más equitativo y eficiente”, con una mayor prioridad al pago voluntario y una fiscalización más selectiva.

Live Blog Post El Senado aprobó la ley de Inocencia Fiscal El Senado aprobó la ley de Inocencia Fiscal Tras la sanción del Presupuesto 2026, el Senado aprobó la ley de Inocencia Fiscal. Tras el triunfo del oficialismo con la sanción del Presupuesto 2026, la tropa libertaria también consiguió la aprobación de la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, con 43 votos a favor y 26 en contra. El proyecto apunta a modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes y a incentivar la incorporación de ahorros al circuito formal de la economía. Según el oficialismo, la norma propone un cambio de enfoque en el sistema tributario: dejar atrás la presunción de culpabilidad y limitar los controles automáticos, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los ahorristas y reducir la presión fiscal sobre contribuyentes cumplidores.

Live Blog Post Crece la tensión con el radicalismo Maximiliano Abad, senador de la UCR Maximiliano Abad, senador de la UCR Los senadores radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama se oponen a acompañar el artículo 30 que elimina los pisos mínimos de financiamiento en educación y ciencia. “Quiero que el Presupuesto se apruebe. Estoy dispuesto a discutir eficiencia, calidad, transparencia y apoyar todas las medidas que vayan en esa dirección pero no estoy dispuesto a seguir leyendo los resultados de las pruebas APRENDER, que son cada vez peores”, dijo Fama. Por su parte, Abad indicó" que "bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo. Para el Gobierno Nacional los modelos a seguir son Estados Unidos e Israel, EEUU invierte el 3,45% del PBI en Ciencia, e Israel por arriba del 5%". Y sentenció: "Adelanto que no voy a votar el capítulo 2, en donde está incorporado el artículo 30". Así se convirtió en el primer senador, por fuera de los peronistas, en rechazar ese capítulo".

Live Blog Post Reuniones de último momento en el Senado Patricia Bullrich recibió en su despacho, el que hasta hace dos semanas le pertenecía a Martín Lousteau en el primer piso del Palacio Legislativo, al ministro de Interior, Diego Santilli, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En el oficialismo aseguran que tienen los votos para sancionar la ley de Presupuesto 2026 tal como vino de Diputados. Sin embargo, la definición será ajustada cerca de la medianoche. Por el Senado también pasó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y su primo Lule Menem, en representación de Karina Milei. Se reunieron con distintos senadores de La Libertad Avanza y estuvieron en los balcones del recinto, siguiendo el debate.

Live Blog Post El tuit de Patricia Bullrich en medio de la sesión Mientras el Senado se encamina a sancionar la primera ley de Presupuesto de Javier Milei, luego de dos año de acefalía, Patricia Bullrich publicó un tuit con tintes festivos. "Abróchense los cinturones porque va a haber más reformas, dijo Javier Milei", recordó la exministra y remató: "Y hoy, un 26 de diciembre, sesionando para sacar el primer Presupuesto con déficit cero de la historia". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2004624934111510768?s=20&partner=&hide_thread=false Abróchense los cinturones porque va a haber más reformas, dijo @JMilei.Y hoy, un 26 de diciembre, sesionando para sacar el primer Presupuesto con déficit cero de la historia. pic.twitter.com/5V1oe510RB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 26, 2025

Live Blog Post Crece la expectativa en el oficialismo y la ley saldría sin cambios A contrarreloj, Patricia Bullrich negocia en el Senado cada voto para blindar el Presupuesto 2026 y que se apruebe con con el artículo 30. En el oficialismo aseguran que tienen los votos para la aprobación de todo el proyecto. Así, se espera que pasada la medianoche el Gobierno tenga ley de Presupuesto, después de dos años. Bullrich negocia con los distintos senadores de la UCR que se niegan a acompañar el artículo que elimina los pisos mínimos de financiamiento en educación y ciencia. La exministra aceptaría que Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger se abstengan, en vez de votar en contra. Sin embargo, Bullrich debe confiarse de este recurso. En el Senado las abstenciones cuentan como ausencias, por lo que un exceso de esto podría dejar a la sesión sin quórum. Además, la exministra negocia con los senadores peronistas dentro del interbloque Popular y con los que responden a los gobernadores de sellos provinciales. Algunos de estos podrían ausentarse, o incluso votar a favor, para dejarle servido al oficialismo la mayoría simple.

Live Blog Post Presupuesto 2026: empezó el debate en el recinto En su rol de miembro informante, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (LLA), defendió el proyecto oficialista. "Se elaboró de una manera distinta a como se venía haciendo porque en general primero disponían todos los gastos que el Gobierno iba a hacer y luego se veían los recursos y, si no alcanzaban, se procedía a ajustes, pedidos de préstamos y emisión monetaria que generó la debacle inflacionaria", indicó. Además, remarcó: "Buscamos el equilibrio fiscal para atacar todas las cuestiones que generaban gasto público innecesario. Bajamos impuestos, tuvimos avances inéditos en el equipamiento para seguridad, pasamos a un superávit de 0,3 puntos del PBI, hemos logrado bajar la deuda y la inflación, entre otras decisiones". Por la oposición, el primero en hablar fue Jorge Capitanich (Justicialista). Nos oponemos a este Presupuesto porque reduce significativamente partidas que tienen que ver con el desarrollo de las políticas públicas en el territorio, por lo tanto, se ejerce un mecanismo de coerción a las administraciones provinciales y municipales", planteó. Lo siguió el senador por La Pampa Daniel Bensusán (Justicialista): "Este Presupuesto resulta totalmente inviable por las proyecciones macroeconómicas que prevé, hay inconsistencias en la tasa prevista". "Es un presupuesto con un equilibrio fiscal ficticio, sin industria y consumo no hay posibilidad de crecimiento", señaló el exjefe de Gabinete.

Live Blog Post Patricia Bullrich ganó la primera pulseada y la votación en particular será por capítulos La Libertad Avanza se impuso en la primera pulseada política en el Senado y aprobó, con 39 afirmativos y 33 negativos, una moción para que la votación en particular sea por capítulos y no por artículos, como suele hacerse. Se trata de un número muy justo para el oficialismo que necesita blindar el artículo 30 (dentro del capítulo II) para que le proyecto no vuelva a Diputados. Con estos números, la oposición necesitaría de tres senadores más que no voten con el oficialismo para rechazar este artículo que elimina el financiamiento mínimo en educación y ciencia. Junto con el interbloque Popular, que preside José Mayans, votaron los dos santiagueños, los dos de Santa Cruz y tres radicales, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. El peronismo desconoció la votación y planteó que si el oficialismo quiere hacer una modificación del reglamento necesita el apoyo de los dos tercios de la Cámara. "La regla es artículo por artículo y si varios bloques quieren cambiarlo, deberán apartarse del reglamento y votarlo con dos tercios de los presentes", planteó la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Justicialista). Esto

Live Blog Post El kirchnerismo calificó de ilegal a la sesión del Senado El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, denunció que la sesión en la que se debate el Presupuesto 2026 en el Senado es ilegal. El senador por Formosa planteó que si quieren aprobar el proyecto van a necesitar dos tercios de los votos, "porque es inválido el dictamen". El opositor sostiene que el armado de las comisiones en el que se dictaminó este proyecto es inválido. Argumentó que la distribución de los lugares por bloque no se ratificó en el recinto. "Estamos en las casas de las leyes: ustedes están violentando la Constitución y el reglamento del cuerpo para tener un despacho. Este dictamen es ilegal. ¿Van a manejar así el cuerpo?", sostuvo.

Live Blog Post Con la presencia de UP y de los bloques provinciales, LLA consiguió el quórum La sesión en el Senado comenzó con más de 40 senadores presentes en el recinto, tanto de LLA como de UP y de los partidos provinciales. Así, comenzó una sesión caliente en el Senado por el Presupuesto 2026. En la previa no hubo acuerdo entre los bloques en la reunión de Labora Parlamentaria y se espera una definición tensa en el inicio de la jornada. El oficialismo quiere tratar primero el Presupuesto 2026 y que la votación en particular sea por capítulos, tal como se hizo en Diputados. Así Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA, quiere blindar el capítulo II. En este apartado está el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Pero los senadores aliados del Gobierno se niegan a votar punto. Así, LLA mantendrá durante toda la sesión los canales de negociación política para evitar que este capítulo se caiga. Si eso ocurre, el proyecto debe volver a Diputados, que, como cámara de origen debe aceptar o rechazar los cambios impuestos por el Senado, en su rol de cámara revisora. Lo cierto es que el Congreso está al límite de aprobar el presupuesto, que debería ser ley antes del 31 de diciembre. Una de las posibilidades, en caso de que el Senado modifique el proyecto de la Casa Rosada, es que Diputados trate esos cambios el martes 30 de diciembre.

Live Blog Post "Si el país crece vamos a recuperar las Malvinas": la palabra de un senador libertario Mientras llegaba al recinto, el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni se mostró optimista ante las posibilidades de sancionar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal y aseguró que esto raerá "grandes beneficios para la economía", al punto de que eventualmente la Argentina podría recuperar las Islas Malvinas. "Yo creo que finalmente vamos a tener ley y esto va a traer grandes beneficios para la economía, para seguir generando confianza, baja del riesgo país, de las tasas de interés. Y sobre todo empezar a tener este crecimiento que se vio interrumpido y demorado por este año electoral que termina", planteó el formoseño desde el Congreso. En ese marco, Paoltroni remarcó que "lo que va a resolver todos los problemas de los argentinos es el crecimiento económico" y proclamó: "20 años de crecimiento al 5% anual y se terminaron todos los problemas, hasta vamos a recuperar las Malvinas. Si vos crecés durante 30 años continuos los isleños van a querer ser argentinos más que nadie".

Live Blog Post La confianza del Gobierno en la previa de la sesión La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó la necesidad de que el gobierno nacional cuente con la ley de Presupuesto. "Lo que hacemos es trabajar siempre en busca de apoyos, porque es una herramienta muy importante para el país, y es importante tener estabilidad", sostuvo. En ese marco, ante la consulta de si el oficialismo cuenta con los votos para lograr la sanción definitiva antes de ingresar al Senado, la exfuncionaria aseguro: “Tenemos confianza”. Leé la siguiente nota. Patricia Bullrich: "Tenemos confianza"

Live Blog Post El peronismo presiona para devolver el proyecto a Diputados El presidente del bloque peronista en el Senado, José Mayans, adelantó su rechazo al proyecto de Presupuesto del Gobierno que cuenta con media sanción de Diputados y sostuvo que la ley debería regresar a su cámara de origen. "A las 10 hay Labor Parlamentaria para establecer la metodología de trabajo. Este tratamiento exprés daña al país, y debería volver a diputados por varios temas: por la educación, el artículo 30; por el tratamiento exprés de la deuda externa; por el sistema previsional de las provincias, que han incumplido por dos años; por la inversión pública tan desconsiderada en este presupuesto, y para que venga el ministro a explicar, porque (Luis) Caputo no aparece, desprecia al Parlamento", enfatizó el senador formoseño en diálogo con Radio 10. En ese sentido, agregó: "Este presupuesto hace a Milei un gobierno de facto, y eso no lo vamos a permitir”. “Es nefasto, va a traer una caída muy fuerte en las provincias".

Live Blog Post Qué dice la Ley de Inocencia fiscal que busca aprobar el Senado La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; además de introducir un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. En uno de sus puntos centrales, el proyecto crea un "Régimen simplificado de Ganancias" por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán "blindados para siempre". Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales o sus consumos. Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos. En su artículo 39, el proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”. Además, el proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (actualmente es de 15 millones). Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.