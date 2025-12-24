Dólares del colchón: el impresionante monto que los argentinos tienen fuera de la mirada del fisco

Para los economistas, los dólares que los argentinos tienen debajo del colchón, son una de las máximas expresiones de la fuga de divisas , dólares que empresas y gente de a pie busca mantener lejos de los controles del Estado, en este caso de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

Desde hace años es sabido que el monto global de dólares del colchón , no necesariamente atesorados porque no rinden intereses y con el tiempo se devalúan, tiene nada menos que once ceros y es más de seis veces mayor que las reservas brutas del Banco Central de la República.

Los últimos datos oficiales revelan que los argentinos ya tienen más de US$ 260.000 millones debajo del colchón, lo que supone que literalmente se mantienen lejos de las miradas del Fisco, y por tanto no pagan impuestos. En medio de la discusión del proyecto de Inocencia Fiscal que debate el Congreso, esta cifra pone en foco la iniciativa oficial para evitar filtraciones y aumentar la recaudación por la vía que fuere.

La información destaca, además, que en los últimos diez años, los ahorros de la gente en dólares fuera del sistema bancario trepó en más de US$ 100.000 millones. Son dólares que pertenecen a particulares o empresas y que están en el país o en el exterior pero sin haber sido declarados, por lo que los considera "dólares fugados".

"Ese tipo de ahorros subieron de US$153.309 millones en 2015 a US$260.443 millones en el tercer trimestre de este año", indicó la agencia Noticias Argentinas. Y crecen a un ritmo de 5.000 millones de dólares trimestrales. Los más de 260.000 millones de dólares representan un 38% del PIB, estimado a fines de 2025 en US$ 683.370 millones.

Inocencia Fiscal

En busca de estos dólares el Poder Ejecutivo pretende hacer otro intento por atraer a los ahorristas con una nueva ley de blanqueo llamada “Inocencia Fiscal”, que ya está siendo debatida en el Congreso y ya logró media sanción en la Cámara de Diputados.

Los más de US$ 260.000 millones surgen de contabilizar sólo los dólares billetes fuera del sistema, pero si a eso se le suman las inversiones en bonos y títulos públicos en divisas, propiedades en el exterior, títulos de deuda, declarados o no, "el total de activos externos en manos argentinas sumaba US$ 483.278 millones al finalizar el tercer trimestre", señala NA. Hace diez años esa cifra trepaba a U$S 271.766 millones.

El viaje de los dólares

El detalle de los ocurrido en esta última década sorprende. A la fuerte suba de los depósitos y dólares billetes, se sumaron distintas inversiones financieras, con participaciones en fondos de inversión que aumentaron de U$S 26.851 millones a U$S 69.968 millones con datos al tercer trimestre en 10 años, mientras que en títulos de deuda pasaron de U$S 14.322 millones a U$S 42.448 millones.

Con la ley de Inocencia Fiscal el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que parte de esa plata no declarada pase a ser invertida en diversos emprendimientos y que formen parte de las reservas del Banco Central.

Esto sería una suerte de blanqueo - uno más en los últimos años- y un camino para acumular reservas como le pide el FMI al Gobierno, sin necesidad de emitir para comprar dólares en el mercado de cambios.