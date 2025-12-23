Wall Street: los bonos y las acciones con subas, pero el riesgo país no perfora los 570 puntos

El mercado aguarda definiciones sobre los pagos de deuda de enero. Los ADRs subieron en Wall Street y la deuda argentina opera mixta.

El mercado aguarda definiciones sobre los pagos de deuda de enero. El ministro de Economía, Luis Caputo espera no recurrir a la colocación de un bono bajo legislación extranjera. En la rueda de este martes, los ADRs suben en Wall Street y la deuda argentina opera mixta.

La deuda soberana en dólares en Nueva York opera mixta, con subas en el Bonar 2041 (+0,5%). Mientras que los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía. El riesgo país se ubicó gran parte de la jornada en 570 puntos básicos, pero hacia el final de la rueda subió 0,35%, para quedar en 572 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo se mostró optimista de hacerle frente a los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4.300 millones, sin las necesidad de colocar deuda en Nueva York. El titular del Palacio de Hacienda expresó este martes que tratarán de no emitir deuda bajo legislación extranjera y que "el objetivo es reducir gradualmente la dependencia del país con Wall Street".

Acciones En la plaza local, el Merval cayó -0,48%, con bajas de hasta 3,9% como el caso de los papeles de Aluar. Sin embargo, varias acciones del panel líder operaron con resultado positivo, donde se destacan las subas de Ternium (1,6%), Banco Supervielle (0,5%), lo mismo que Banco de Valores, seguidos por IRSA (0,4%), Metrogas (0,3%) e YPF 0,1%.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York en Wall Street suben hasta 1,6%, impulsados por el ADR de IRSA, impulsado también por Banco Supervielle (1,22%), Telecom (1,20%) e YPF (1,10%).