Dólar: a cuánto cerró antes de la Navidad y qué pasará el 24 de diciembre con las cotizaciones

Mientras se respiran aires navideños, este 23 de diciembre el dólar no presentó movimientos bruscos en los mercados cambiarios. Se trata de la última cotización que tendrá la moneda internacional antes de la Nochebuena y la Navidad . Durante el 24 y 25 de diciembre no habrá actividad cambiaria por el cierre de los bancos.

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer.

Previo a la Nochebuena, la divisa norteamericana mantuvo el mismo precio y no registró variaciones durante este martes. Lo mismo ocurrió con el dólar blue , que no obtuvo variación al momento de cotizar en el mercado informal.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

Para este 24 de diciembre no habrá actividad cambiaria por el cierre de los bancos y por lo tanto no operará el dólar oficial ni el mayorista hasta el próximo viernes; día en el que se retomará la actividad del mercado.

cerrado-bancos-131138-161241 El dólar no operará en Navidad por el cierre de los bancos en el feriado.

A cuánto cerró el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, sin cambios en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, no varió su precio respecto del cierre previo y quedó a 72 pesos del techo cambiario (hoy en $1.522,55).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,46% hasta $1.486,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.532,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$42.637 millones.