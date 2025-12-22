Estos son los países que no festejan la Navidad y el único caso en Sudamérica

La Navidad suele asociarse con reuniones familiares, calles iluminadas, regalos y días no laborables. En buena parte del mundo occidental, el 25 de diciembre es una fecha central del año. Sin embargo, esa postal no se repite en todos los países ni en todas las culturas.

Existen regiones donde la Navidad no se celebra de manera oficial, no tiene reconocimiento estatal o directamente no existe como evento social. En algunos casos, se trata de países donde predomina una religión distinta al cristianismo; en otros, de Estados que restringen o desalientan las manifestaciones religiosas en el espacio público.

Lejos de ser una excepción aislada, esta realidad alcanza a decenas de países en distintos continentes.

En gran parte de Medio Oriente y Asia Central, la Navidad no es una festividad reconocida por el Estado. Países como Arabia Saudita, Irán, Yemen, Afganistán, Qatar, Kuwait y Omán no incluyen el 25 de diciembre como feriado nacional.

Aunque la Navidad existe en algunas sociedades, en ciertos países no figura como feriado en el calendario oficial.

En estos países, el islam es la religión mayoritaria y estructura buena parte de la vida social y legal. La Navidad, en consecuencia, no ocupa un lugar institucional. En algunos casos puede celebrarse de forma privada dentro de comunidades extranjeras, embajadas o ámbitos diplomáticos, pero sin visibilidad pública ni reconocimiento oficial .

África: países donde la Navidad no se festeja oficialmente

En África del Norte y en algunas zonas del continente, la Navidad tampoco forma parte del calendario nacional. Es el caso de Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Somalia.

En estos países, las festividades oficiales responden a tradiciones religiosas propias, principalmente islámicas. La Navidad no es feriado ni celebración nacional, y no tiene un peso cultural significativo dentro de la sociedad en general.

Asia oriental y sudeste asiático: la Navidad existe, pero no es feriado

Hay países donde la Navidad es visible, pero no oficial. En China, Japón, Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya, el 25 de diciembre no es feriado nacional.

En estos casos, la Navidad suele tener un perfil comercial o social: decoraciones, promociones, cenas o encuentros, pero sin carácter religioso ni día libre. El Estado no la reconoce como festividad oficial, y la jornada laboral se mantiene con normalidad.

El caso más extremo: un país donde la Navidad no existe

Un ejemplo particular es Corea del Norte. Allí, el Estado desalienta cualquier manifestación religiosa y la Navidad no se celebra ni pública ni privadamente. El 25 de diciembre no tiene ningún significado festivo y no forma parte de la vida social.

La religión está severamente controlada y cualquier celebración ajena al culto oficial del régimen es reprimida, lo que convierte a Corea del Norte en uno de los pocos países donde la Navidad está completamente ausente.

El caso especial de Uruguay

Aunque sí se celebra, Uruguay tiene un tratamiento particular de la Navidad. En el calendario oficial, el 25 de diciembre figura como “Día de la Familia” y no como Navidad, en línea con la tradición laica del Estado uruguayo.

Sin embargo, las costumbres navideñas siguen plenamente vigentes en la sociedad: reuniones familiares, cenas especiales y celebraciones forman parte de la vida cotidiana, aun cuando el nombre oficial de la fecha sea distinto.