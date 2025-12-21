Navidad: los villancicos que son tendencia y ambientan las fiestas de diciembre

Además de la canción clásica de Mariah Carey, te presentamos una lista con éxitos que despiertan el espíritu navideño.

En las películas navideñas vemos que las familias se unen para escuchar villancicos y compartir una cena encantadora. Estas canciones sirven para ambientar, mejorar el estado de ánimo y compartir un momento que genere risas y recuerdos. Por eso te contamos cuáles están en tendencia y por qué deberías escucharlas.

La música navideña permite cantar en familia lo que libera oxitocina, conocida como la hormona del amor o del abrazo, que fortalece lazos y crea un sentido de pertenencia, conectando recuerdos, reviviendo la nostalgia y la identidad cultural. Y según varios estudios, mejoran la memoria, la creatividad y la coordinación, mientras reducen el estrés.

La tendencia que llega para ambientar las fiestas. La playlist que está en tendencia All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey

Underneath the Tree de Kelly Clarkson

Last Christmas de Wham!

Santa Tell Me -Ariana Grande

Mistletoe- Justin Bieber

It´s Christmas Time- Backstreet Boys

Snowman- Sia

Christmas Lights - Coldplay

Cozy Little Christmas - Katy Perry

My Only Wish (This Year) - Britney Spears

Wrapped in Red- Kelly Clarkson

Shake Up Christmas - Train

Christmas Tree Farm - Taylor Swift

8 Days of Christmas - Destiny´s Child

This Christmas - John Legend

Otras canciones navideñas conocidas en español, que son comparables en popularidad dentro de la cultura hispana a lo que All I Want for Christmas Is You representa para el mundo, incluyen a artistas famosos de décadas pasadas pero que aún ambientan cada espacio en la temporada de fiestas.