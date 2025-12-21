Navidad: los villancicos que son tendencia y ambientan las fiestas de diciembre
Además de la canción clásica de Mariah Carey, te presentamos una lista con éxitos que despiertan el espíritu navideño.
En las películas navideñas vemos que las familias se unen para escuchar villancicos y compartir una cena encantadora. Estas canciones sirven para ambientar, mejorar el estado de ánimo y compartir un momento que genere risas y recuerdos. Por eso te contamos cuáles están en tendencia y por qué deberías escucharlas.
La música navideña permite cantar en familia lo que libera oxitocina, conocida como la hormona del amor o del abrazo, que fortalece lazos y crea un sentido de pertenencia, conectando recuerdos, reviviendo la nostalgia y la identidad cultural. Y según varios estudios, mejoran la memoria, la creatividad y la coordinación, mientras reducen el estrés.
La playlist que está en tendencia
- All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey
- Underneath the Tree de Kelly Clarkson
- Last Christmas de Wham!
- Santa Tell Me -Ariana Grande
- Mistletoe- Justin Bieber
- It´s Christmas Time- Backstreet Boys
- Snowman- Sia
- Christmas Lights - Coldplay
- Cozy Little Christmas - Katy Perry
- My Only Wish (This Year) - Britney Spears
- Wrapped in Red- Kelly Clarkson
- Shake Up Christmas - Train
- Christmas Tree Farm - Taylor Swift
- 8 Days of Christmas - Destiny´s Child
- This Christmas - John Legend
Otras canciones navideñas conocidas en español, que son comparables en popularidad dentro de la cultura hispana a lo que All I Want for Christmas Is You representa para el mundo, incluyen a artistas famosos de décadas pasadas pero que aún ambientan cada espacio en la temporada de fiestas.
- Feliz Navidad - José Feliciano
- Santa Claus llegó a la ciudad - Luis Miguel
- Mi Burrito Sabanero - Hugo Blanco (y otras versiones)
- Blanca Navidad - versiones en español
- El Niño del Tambor - Raphael
- Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? - Augie Rios
- Campana sobre campana
- Los peces en el río
- Arre Borriquito
- Canta, ríe, bebé