Los bonos cotizan mixtos y el riesgo país opera arriba de los 570 puntos en una semana clave para el Gobierno

Los bonos alternan subas y bajas En Wall Street. El mercado posa su mirada en el Congreso, donde esta semana se verá si el Gobierno logra el Presupuesto.

El mercado posa su mirada en el Congreso, donde esta semana se verá si el Gobierno logra el Presupuesto 2026 que, ya con media sanción en Diputados, se tratará el viernes en el Senado. En ese escenario, los bonos operan mixtos en Wall Street en el comienzo de la semana, mientras que las acciones suben.

La deuda soberana en dólares alterna subas y bajas en Nueva York, con alzas en el Global 2029 (+0,5%) y Global 2035 (-0,3%) tracciona bajista. Los bonos bajo legislación local muestran caídas generalizadas.

El riesgo país se ubica en 572 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan se mantiene por arriba de los 570 puntos tras tocar la semana pasada las 555 unidades, valores mínimo desde 2018.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,3%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Central Puerto (+2,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en verde, impulsados por los ADRs de Tenaris (+2%) y Supervielle (+1,6%).