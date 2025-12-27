El apoyo de las provincias y el aval de senadores peronistas: cómo se gestó la sanción del Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 se sancionó en el Senado con el apoyo de los gobernadores y de legisladores peronistas.

Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, La Libertad Avanza logró la sanción del Presupuesto 2026. Así, el oficialismo hizo valer la habilidad de Patricia Bullrich y Diego Santilli para negociar con los gobernadores y legisladores de todos los partidos políticos.

El sólido apoyo que recibió en el tratamiento en general se vio reflejado también cuando se trató el cuestionado capítulo II, que incluía el artículo 30. Este artículo finalmente resultó aprobado con 42 votos afirmativos, 28 en contra y dos abstenciones. Estas últimas fueron de Julieta Carroza (La Neuquinidad) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba).

Para la votación en general, el oficialismo contó con el apoyo de los 20 senadores de La Libertad Avanza, los 10 de la UCR y los tres del PRO. A estos 33 senadores se sumó el acompañamiento de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Así, los dos senadores del bloque Por Santa Cruz, los del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Flavia Royón (Primero los Salteños), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Carroza (La Neuquinidad) —que en la votación en general sí votó a favor— acompañaron al oficialismo.

Los gobernadores Jaldo, Jalil y Sáenz también trabajaron para dividir al bloque peronista. Así, tres senadores del interbloque kirchnerista que conduce José Mayans apoyaron en la votación en general. Estos fueron Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada. Se trata de tres senadores que integran el bloque Convicción Federal, junto con Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), quienes votaron en contra.