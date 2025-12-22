"Fenómeno barrial": Javier Milei anunció que regresará al Foro de Davos por tercer año consecutivo
Lo anunció el Foro Económico Mundial en sus redes y el presidente Javier Milei se hizo eco del posteo. Se trata de un evento de alto impacto internacional donde el libertario suele llevar su batalla cultural.
El presidente Javier Milei confirmó este lunes que participará por tercer año consecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. El evento se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, y reunirá a líderes mundiales, empresarios y miembros destacados de la sociedad civil y la academia para discutir las principales problemáticas globales.
El regreso de Javier Milei al Foro de Davos
Desde su llegada a la Presidencia, Davos ha sido uno de los escenarios preferidos del libertario para librar su batalla cultural con discursos enardecidos que han generado diversas reacciones a nivel local e internacional. En su última participación, el mandatario dedicó uno de los pasajes de su discurso a asociar las "versiones más extremas" de la ideología de género con el abuso infantil. Sus dichos provocaron protestas de la comunidad LGBTQ+ en Argentina en rechazo a sus afirmaciones.
Te Podría Interesar
"Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", enfatizó el libertario durante su alocución, y puso como ejemplo un caso ocurrido en el estado de Georgia, en Estados Unidos, donde una pareja homosexual había sido condenada a 100 años de cárcel por abusar de sus 2 hijos adoptivos.
En su incendiario discurso, Milei también apuntó contra la agenda LGBT+ que busca "imponer que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo".
A su vez, denunció "daños irreversibles" contra niños mediante "tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento ante semejante cosa". "Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos en las épocas más oscuras de nuestra historia", disparó el mandatario.
Y agregó: "Cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia u otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices".
Las cinco patas clave del Foro de Davos
En esta oportunidad, el Foro de Davos se estructurará en torno a cinco "desafíos globales clave" donde se subrayará la necesidad del diálogo y la cooperación público-privada para el progreso.
"Para abordar estos desafíos, el crecimiento, la resiliencia y la innovación serán imperativos transversales que guiarán la forma en que los líderes abordan la complejidad actual y buscan las oportunidades del futuro", sostiene el sitio web del Foro.
En ese sentido, las cinco temáticas elegidas son: "¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?", "¿Cómo podemos desbloquear nuevas fuentes de crecimiento?", "¿Cómo podemos invertir mejor en las personas?", "¿Cómo podemos implementar la innovación a escala y de manera responsable?" y "¿Cómo podemos construir prosperidad dentro de los límites planetarios?".
Por su parte, el escenario servirá a Milei como plataforma para exponer nuevamente ante un foro internacional de relevancia global sobre los éxitos de su modelo e impulsar su batalla cultural, donde suele cuestionar el funcionamiento de los organismos internacionales, el avance de la agenda 2030 y el "wokismo", entre otros conceptos comunes que suele defender en este tipo de exposiciones.