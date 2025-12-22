"Fenómeno barrial": Javier Milei anunció que regresará al Foro de Davos por tercer año consecutivo

Lo anunció el Foro Económico Mundial en sus redes y el presidente Javier Milei se hizo eco del posteo. Se trata de un evento de alto impacto internacional donde el libertario suele llevar su batalla cultural.

El presidente Javier Milei confirmó este lunes que participará por tercer año consecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. El evento se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, y reunirá a líderes mundiales, empresarios y miembros destacados de la sociedad civil y la academia para discutir las principales problemáticas globales.

El regreso de Javier Milei al Foro de Davos Desde su llegada a la Presidencia, Davos ha sido uno de los escenarios preferidos del libertario para librar su batalla cultural con discursos enardecidos que han generado diversas reacciones a nivel local e internacional. En su última participación, el mandatario dedicó uno de los pasajes de su discurso a asociar las "versiones más extremas" de la ideología de género con el abuso infantil. Sus dichos provocaron protestas de la comunidad LGBTQ+ en Argentina en rechazo a sus afirmaciones.

"Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", enfatizó el libertario durante su alocución, y puso como ejemplo un caso ocurrido en el estado de Georgia, en Estados Unidos, donde una pareja homosexual había sido condenada a 100 años de cárcel por abusar de sus 2 hijos adoptivos.

En su incendiario discurso, Milei también apuntó contra la agenda LGBT+ que busca "imponer que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo".

El Gobierno criticó la marcha LGBTIQ+ y ratificó los dichos de Javier Milei. Foto: EFE Luego de la última exposición de Javier Milei en Davos, la comunidad LGBTQ+ se movilizó a Plaza de Mayo en repudio a sus dichos contra el sector. EFE A su vez, denunció "daños irreversibles" contra niños mediante "tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento ante semejante cosa". "Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos en las épocas más oscuras de nuestra historia", disparó el mandatario.