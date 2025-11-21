Milei confirmó otro viaje a EE.UU. y participará del "Argentina Week"

A días de concretarse el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos , el presidente Javier Milei informó este viernes que volverá a viajar al país norteamericano en busca de nuevas inversiones para el país.

Será entre el 9 y 11 de marzo del 2026 en Nueva York, en el marco de la realización de un evento llamado "Argentina Week". La actividad fue adelantada por el embajador argentino en Estados Unidos Alec Oxenford .

"Quiero compartir una gran noticia: del 9 al 11 de marzo de 2026 realizaremos el Argentina Week en Nueva York, un encuentro de altísimo nivel que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten —o evalúan invertir— en nuestro país", publicó en X.

"Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei. El evento es organizado por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America y Kaszek. Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo", completó el concepto el diplomático.

Ese tweet fue compartido por el líder libertario, quien confirmó su presencia. "Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre. ¡MAGA", escribió en X.

Sin embargo, Milei tiene previsto ir más pronto a Estados Unidos. Viajará nuevamente a Washington el próximo 5 de diciembre para encontrarse otra vez con Donald Trump y participar del sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en los tres países norteamericanos.

El nuevo cara a cara entre los dos jefes de Estado se producirá en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, donde el libertario y el republicano se mostrarán juntos en el exclusivo palco presidencial para presenciar el evento mundialista.

Será la sexta vez que Milei cruce caminos con el magnate desde su regreso a la Presidencia, tras la cena informal en su mansión de Mar-a-Lago el 14 de noviembre de 2024; su asunción presidencial del 20 de enero de este año; la cumbre de la CPAC del 22 de febrero; la Asamblea General de las Naciones Unidas del 23 de septiembre -donde mantuvieron una reunión bilateral-; y la visita oficial del libertario a la Casa Blanca el pasado 14 de octubre.

Y podría sumarse otro capitulo más. En el Gobierno son cautelosos acerca de cuando Milei y Trump firmarán el acuerdo comercial. La letra chica se sigue definiendo y se espera que rubriquen el entendimiento a fin de año.