Javier Milei volvió a cruzar a Pedro Sánchez: "El socialismo es un fenómeno empobrecedor y violento"

El presidente Javier Milei volvió al cruce este viernes del presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez, en medio de una nueva polémica judicial que salpicó al mandatario europeo. "Socialismo 1.0.1. En todas sus versiones siempre van a jugar sucio y si están en el poder lo hacen de manera más violenta”, sentenció el libertario.

El duro posteo de Milei incluyó un fragmento de una entrevista al empresario Martín Varsavsky, quien daba cuenta de las repercusiones globales de la condena del Tribunal Supremo de España al inhabilitado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales opositoras del Gobierno.

El fiscal fue acusado de filtrar un correo donde la pareja de Ayuso reconocía fraude fiscal. Por ese motivo, García Ortiz fue condenado a dos años de inhabitación, una multa con 7.200 euros y la obligación de a indemnizar con 10.000 euros a González Amador por el delito de revelación de secretos.

"El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violento. Fin", insistió Javier Milei, quien volvió así a confrontar con Pedro Sánchez, uno de sus máximos rivales discursivos a nivel internacional.

Además del apoyo de Sánchez a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023, el libertario siempre confrontó a su par español por su pertenencia ideológica dentro de su llamada batalla cultural. Por eso, durante todas sus visitas al país ibérico, Milei nunca tuvo un encuentro con Sánchez, sino que prefirió reunirse con el líder de VOX, Santiago Abascal, opositor más duro de la ultraaderecha local.

Hace algunas semanas, el libertario celebró el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín como el día en que se acabó la "utopía socialista". "Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real", había enfatizado.

"En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda", continuó el presidente, y completó: "Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera".

Para el libertario, la ideología socialista “solo lo traerá miseria y violencia a su paso”, por lo que pidió abrazar “las ideas de la libertad y los valores de occidente (la cultura judeo-cristiana)” y proclamó: "El bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!".