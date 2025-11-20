"Sumisión política": Axel Kicillof cargó contra Javier Milei por el acuerdo con EE.UU.

Axel Kicillof advirtió que la soberanía también se pierde por “sumisión política” y cuestionó que el acuerdo con EE.UU. avance sin conocer la letra chica.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei por la relación que mantiene con los Estados Unidos (EE.UU.)y advirtió que la soberanía “se pone en riesgo ante cañones” pero también como consecuencia de “sumisión política”.

En el marco del acto por el Día de la Soberanía Nacional en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof lanzó: “La soberanía no solo se pone en riesgo ante cañones y ejércitos, sino también como consecuencia de relaciones económicas que surgen de la sumisión política”.

Las críticas de Axel Kicillof sobre el acuerdo entre Argentina y EE.UU. En su discurso, el gobernador puso el foco en la raíz "productiva" del territorio bonaerense y deslizó un dardo contra el Gobierno libertario al afirmar que no "acepta que se negocie con miedo y de rodillas".

“Hoy la Argentina está cerrando un acuerdo comercial con Estados Unidos del que todavía no conocemos la letra chica, pero ya hemos visto a otros países que avanzaron en la misma dirección”, afirmó, y agregó que “la diferencia con ellos es que la Argentina tiene una industria que defender: en cualquier convenio, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”.

Asimismo, Kicillof sostuvo que “el único parámetro para evaluar un acuerdo o una política es si beneficia o no a las grandes mayorías, a los que trabajan y producen: basta recorrer la provincia de Buenos Aires para entender que no hay ningún sector que esté mejorando sus condiciones a partir del programa económico del Gobierno nacional”.