Diego Santilli viaja al norte para sumar apoyos clave al Presupuesto 2026 y las reformas

La Casa Rosada apunta a los gobernadores del norte para asegurar votos en el Congreso y consolidar el paquete de reformas impulsado por Javier Milei.

Diego Santilli ingresa en el tramo final de su gira con los gobernadores.

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará este viernes 21 de noviembre a Santiago del Estero para reunirse con el gobernador Gerardo Zamora, en el marco de la estrategia del Gobierno nacional para reafirmar alianzas políticas y garantizar apoyos clave en el Congreso de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y del paquete de reformas estructurales.

La Casa Rosada apunta a consolidar el respaldo de Zamora, que controla siete diputados nacionales y podría jugar un papel determinante en la correlación de fuerzas en la Cámara Baja, donde el oficialismo busca romper la hegemonía del bloque peronista y posicionarse como primera minoría.

En los últimos meses, el mandatario santiagueño tomó distancia de Cristina Fernández de Kirchner y se acercó al Gobierno libertario. Su colaboración fue clave en la votación de la Ley Bases, y Santilli espera ampliar ese entendimiento político tras la victoria oficialista en las legislativas del 26 de octubre.

La visita forma parte de una ronda de encuentros regionales que encabeza el ministro del Interior para asegurar consensos legislativos y coordinar agendas provinciales vinculadas a obras, financiamiento y desarrollo económico.

Cómo sigue la gira de Diego Santilli Luego del paso por Santiago del Estero, Santilli continuará su recorrido el martes 25 de noviembre con una reunión en Misiones, donde será recibido por el gobernador Hugo Passalacqua.