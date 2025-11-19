Axel Kicillof desconfía de una convocatoria de Diego Santilli y el Gobierno endurece su postura

Tras un pedido de audiencia, Kicillof volvió a marcar distancia. Santilli insistió en que el gobernador no acompañó iniciativas clave y cuestionó su postura.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que ve “difícil” que el ministro del Interior, Diego Santilli, lo convoque a la ronda de reuniones que mantiene con mandatarios provinciales para avanzar en el Presupuesto 2026 y en las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

“Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”, señaló Kicillof en declaraciones a Radio Splendid. Sus palabras reflejaron el escepticismo del mandatario respecto de ser incluido en la agenda federal que impulsa el Gobierno.

La semana pasada, Santilli había descartado públicamente la posibilidad de reunirse con Kicillof y lo instó a mostrar “coherencia” antes de solicitar una audiencia.

Las críticas de Diego Santilli “No adheriste al Pacto de Mayo, ni al RIGI, ni a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a Cristina Kirchner?”, escribió el ministro en su cuenta de X.