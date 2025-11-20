Axel Kicillof prepara un duro mensaje en plena tensión con el Gobierno Nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezará este jueves el acto por el Día de la Soberanía Nacional en La Plata , en un escenario que podría marcar un nuevo gesto de posicionamiento político frente al Gobierno Nacional .

Tras su relocalización, fuentes de la administración provincial señalaron que la ceremonia mantendrá su contenido original, aunque el cambio de sede podría darle un perfil más institucional y, al mismo tiempo, más político.

La actividad se realizará a partir de las 16, e inicialmente estuvo prevista en el Balneario El Pericón de Punta Indio, pero fue trasladada por las malas condiciones climáticas.

El gobernador viene reforzando su presencia pública en un momento en el que varios mandatarios provinciales buscan acomodarse a la estrategia de la Casa Rosada para discutir recursos y obras.

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli , avanza con su ronda de encuentros con gobernadores para sumar apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas fiscal y laboral , Kicillof vuelve a quedar en un lugar de confrontación con la administración nacional. Este martes afirmó que ve “difícil” que Santilli lo convoque a una reunión, aunque sostuvo que “espera que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”.

En ese contexto, el acto por el Día de la Soberanía se encamina a convertirse en un mensaje político hacia el Gobierno. El cierre del año para las provincias aparece atravesado por recortes, tensiones por fondos y un creciente debate en torno al rumbo económico de Javier Milei.

Los motivos de la suspensión

El gobierno bonaerense tenía previsto realizar este miércoles un acto en Punta Indio para reclamar avances en el dragado y balizamiento del Canal Magdalena, una obra estratégica bajo responsabilidad del Gobierno nacional que permanece paralizada. La conmemoración del Día de la Soberanía recuerda la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845, incluirá un planteo político directo hacia la Casa Rosada.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó que la actividad quedó suspendida “por cuestiones climáticas”, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional anticipara tormentas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El acto, previsto para las 15.30 en el Balneario El Pericón, iba a funcionar como un escenario para renovar el reclamo por la obra, que desde la Provincia consideran fundamental para la autonomía logística y comercial del país.

Kicillof llamó a “actualizar” el peronismo y reavivó la interna

Este martes, Kicillof cerró el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Juventud Universitaria Peronista en la Universidad Nacional de Quilmes, donde instó a la militancia a involucrarse en la renovación del peronismo y lanzó un llamado a la “actualización” partidaria.

“Esto no se resuelve con una idea que baje de arriba. Se construye pensando y representando democráticamente, participativamente, entre todos y todas”, afirmó el mandatario, en un mensaje que despertó interpretaciones internas de inmediato. En los corrillos peronistas, casi todas las lecturas apuntaron hacia una destinataria inevitable: Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo la figura más gravitante del espacio.

El planteo del gobernador volvió a activar el debate por el futuro liderazgo del peronismo, en un momento de tensión política, ajustes y redefiniciones dentro del territorio bonaerense.