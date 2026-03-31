Por los errores de los hermanos Milei, ¿el peronismo se prepara para volver?

El peronismo kirchnerista renovador empezó a conectarse con una esperanza. Es la que le deja servida la imagen de desaprobación del Gobierno nacional , que ronda el 60%, con niveles superiores al 50% de personas que dicen que jamás votarían la reelección de Javier Milei .

La posibilidad de la vuelta de un candidato peronista filo kirchnerista a fines del año próximo se reproduce casi de idéntica manera a como sucedió durante la gestión de Mauricio Macri . Si ambos planes tenían ciertos parámetros economicistas y de reducción del gasto público, la idea que reina en la oposición es que esos proyectos no cierran con la gente adentro y, finalmente, es esa población la que pone y saca a los gobiernos.

Por eso, sin que nada hubiera pasado, estos verdaderos enólogos del poder identificaron que algo pasaba. Las reuniones entre libertarios arrepentidos, otros que participan del poder actualmente, radicales, proistas, y otros peronistas no kirchneristas se hicieron mucho más frecuentes. Nadie es tan leal para Javier Milei como su hermana Karina. Y nadie lo es para ella como los primos Menem, quienes no hacen nada sin hacerla partícipe. De ahí que hasta Santiago Caputo puede ser considerado como un traidor cuando fue, ni más ni menos, el hacedor mediático de un personaje casi extraviado.

¿Por eso la preocupación dentro del poder por el avance rápido de causas como Andis, $LIBRA o la situación de varias obras sociales en las que participaron los descendientes del riojano más famoso? La designación de Juan Bautista Mahiques tendrá la duración de una pasantía. Si tiene éxito en la tarea de resolver las causas que sacuden al poder, sigue. Si no, a cambiar de nuevo.

Menos Axel Kicillof , en el peronismo todos tienen algún tipo de contacto con Cristina Fernández de Kirchner . Al gobernador le espera un año de arduas y tortuosas negociaciones con sus "primos" del espacio, los mismos con los cuales inició su carrera política apenas salió del ámbito académico. No obstante, algunos de sus ministros han tenido algún tipo de diálogo con Máximo Kirchner. El más activo en este grupo es Gabriel Katopodis, el mismo que en la pasada lista de unidad fue el que decidió levantar la negociación con La Cámpora.

La confianza no sobra entre los integrantes de Fuerza Patria. Todos sienten estar siendo observados u "operados" por la prensa cada vez que el otro bando se entera de alguna reunión a la que no fueron invitados o termina incomodando a sus intereses individuales. Pero hay algo que los iguala a todos. La factibilidad de volver al poder minimiza las disputas y desconfianzas permanentes.

Hace tres meses, MDZ anticipó que todas las negociaciones entre los miembros del peronismo kirchnerista renovador dan vuelta sobre cuatros temas centrales, en las que cada uno tiene una mirada y una necesidad diferente. ¿Se deben realizar PASO o PASO, es decir, una primaria abierta, simultánea pero no obligatoria para definir los candidatos del espacio? No creen en el apotegma del que gana conduce y el que pierde acompaña. Presumen que pasará lo mismo que lo sucedido tras la feroz interna entre Julián Domínguez y Anibal Fernández.

Hoy no hay un Menem que, tras ganarle a Cafiero, "menemizó" todo el espacio, al igual que lo sucedido con Néstor Kirchner tras su pelea con Eduardo Duhalde. De hecho, la tercera generación del expresidente riojano está toda en el mileísmo.

¿Se deben adelantar las elecciones provinciales? Esta posibilidad era una fija tras la elección del año pasado, en la que quedó claro que los intendentes terminan siendo gobernadores territoriales imposibles de vencer cuando se discuten temas estrictamente locales o regionales.

Luego de octubre, fecha en la que se produjo una remontada fenomenal de La Libertad Avanza en todo el país, y en particular en la Provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria había empezado a trabajar en la hipótesis más conservadora. Cuidar todo lo posible ese territorio separando la elección nacional de la bonaerense, tal cual sucedió el año pasado.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 09.52.06 (2) Informe Shila Vilker - Raúl Timerman

Aquel éxito de septiembre fue seguido por la sorpresa del empate técnico, derrota por 0.3%, de octubre de 2025. Esos dos resultados le dieron razón a la dupla Sergio Massa – Cristina Fernández de Kirchner que alertaban que la primera elección iba actuar como primera vuelta y que en la segunda, todas las representaciones antiperonistas se iban a unificar para ganarles. Sucedió, por poco, pero se dio así.

Ahora, con el nivel de negatividad en la imagen de Javier Milei y del gobierno libertario, vuelve a tomar fuerza la de una única fecha electoral, en la que los intendentes de la provincia traccionen para los dos niveles superiores. Provincia y Nación. ¿Con qué sistema? El que siempre se utilizó en la Provincia, con boleta sábana, sería imposible de usar ante la obligatoriedad de la Boleta Única de Papel.

Para que el diseño electoral de Fuerza Patria o Alianza Ciudadana o como quiera llamarla el peronismo del año próximo tenga éxito, será imprescindible otro cambio. La vuelta de las elecciones indefinidas de intendentes, algo en lo que sí están de acuerdo el puñado de intendentes libertarios que tienen en PBA, peronistas, radicales y el PRO.