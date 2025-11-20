El Gobierno congela el Consejo de Mayo y discute a libro cerrado las reformas por temor a filtraciones

El Gobierno sospecha que integrantes del Consejo de Mayo filtraron información de los proyectos de reforma laboral y tributaria , y suspendió por tiempo indefinido las reuniones por lo que la letra chica solo será discutida entre los funcionarios más importantes del Gabinete.

Se trata del ámbito que creó la gestión libertaria para "reunir consensos" con distintos sectores, con la finalidad de presentar en el Congreso una serie de proyectos estructurales y de largo plazo para el país en distintos rubros. "Es el órgano consultivo creado para desarrollar e implementar los lineamientos del Pacto de Mayo, el acuerdo fundacional propuesto por el Presidente Javier Milei ", así está presentado de manera oficial. Esos puntos son propiedad privada, régimen fiscal, reforma laboral, educación, apertura comercial, recursos naturales, sistema previsional, entre otros de los aspectos de aquel "entendimiento con gobernadores".

Este espacio de discusión se reúne una vez por mes en Casa Rosada y es presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger . Como representante de las provincias, asiste el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; por el Senado, la radical Carolina Losada ; por Diputados, el macrista Cristian Ritondo ; por la CGT, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por los empresarios, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini .

Sin embargo, esta frecuencia ininterrumpida del conclave entra en suspenso. El Gobierno aduce "problemas de agenda" para realizar la semana que viene el encuentro. Indican que hay actividades oficiales que impiden que los funcionarios puedan participar y recalcan que "no hay fecha" para su concreción.

Algunos funcionarios hablan de que podría retomarse "antes del 10 de diciembre", tiempo pensado para anunciar todos los avances alcanzados durante estos meses de dialogo, siendo el único reducto donde se muestran amplitud de opiniones en el Gobierno.

El detrás del congelamiento del Consejo de Mayo

Más allá de esta explicación "institucional" que ofrecen los voceros en Casa de Gobierno, hay otros motivos. Fuentes cercanas al presidente afirman que parte de la letra chica de las reformas que presentará en sesiones extraordinarias fue filtrado por algunos de los mencionados en este Consejo. Ante la particular susceptibilidad de los Milei por algunas publicaciones periodísticas que dan cuenta de algunos de los detalles de los proyectos, los libertarios se abroquelan y discutirán a libro cerrado los últimos arreglos a los borradores de ambas iniciativas.

Uno de los argumentos que se esgrimen es que algunos de esos artículos "contiene información falsa que no será contemplada en el proyecto oficial". También hay sospechas dentro del mismo Gobierno sobre si alguno de los funcionarios que interviene en estas negociaciones y reuniones difundió "información que no es real".

El tope de diez sueldos para indemnizaciones por despidos sin causa, una reforma educativa con cambios sustanciales a la Ley Nacional de Educación y el supuesto fin del monotributo son algunos de los temas que más enfurecieron al jefe de Estado, que el viernes fue tajante sobre este último ejemplo y otros que se fueron publicando. Aseguró que son “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, señaló el mandatario, en diálogo con el streaming Neura.