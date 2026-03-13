En pleno escándalo con Manuel Adorni, piden aclarar si otras 3 parejas de funcionarios viajaron con la comitiva oficial

Parece que otros funcionarios también se "deslomaron" junto a Manuel Adorni en el viaje a los Estados Unidos y necesitaron de la compañía de sus esposas para aclimatarse. Al menos eso sospechan sectores de la oposición que pidieron informes detallados de los integrantes de la comitiva que abordó el avión presidencial y de quienes se alojaron en el lujoso hotel de Manhattan donde la comitiva argentina permaneció durante la Argentina Week .

Luego de la polémica abierta a partir de la confirmación de que la esposa del jefe de Gabinete participó de la gira por los EE.UU., el diputado del socialismo Esteban Paulón pidió indagar si otras tres mujeres de funcionarios también fueron de la partida. Se trata de las parejas del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira , del cineasta personal de Milei Santiago Oria, y del canciller Pablo Quirno.

Estos pedidos de informes buscan dilucidar quienes realmente integraron la totalidad de la delegación argentina, que de por sí fue muy numerosa, ya que estuvo compuesta por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, el canciller Quirno; Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; su segundo, José Luis Daza; el secretario de Energía, Daniel González Casartelli; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También viajaron los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación); el presidente de YPF, Horacio Marín; Santiago Oria, el cineasta personal de Milei; el secretario de Comunicación, Javier Lanari; Carreira; y el secretario de Relaciones Internacionales Económicas, Fernando Brun.

Paulón reclamó en concreto el manifiesto del vuelo que partió a Nueva York y el room list del hotel donde se hospedaron los funcionarios argentinos. Las sospechas sobre la posible participación de otras mujeres en este viaje se agigantaron a partir de las propias declaraciones de Manuel Adorni cuando intentó defenderse por la compañía de su mujer en el viaje oficial.

"Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, dijo en Nueva York al dejar de modo explícito que otras mujeres integraban la gira. Fue así que las sospechas se agolparon y la lente se posó sobre la totalidad de los integrantes de la comitiva.

La denuncia de Esteban Paulón

“Tenemos la información de que un funcionario tuitero también viajó en el avión con su pareja”, sostuvo Paulón en declaraciones a la prensa al hacer alusión a Juan Pablo Carreira, el titular de la Oficina de Respuesta Oficial a quien no se le conoce públicamente una pareja.

“Estimamos que el viaje en total valió US$1.300.000. Eso tiene que estar respaldado por jefatura de Gabinete”, sostuvo Paulón en diálogo con La Nación. De ese monto se desprenden US$500.000 para el vuelo y US$10.000 de alojamiento para cada pasajero más los viáticos.

Paulón también pidió al Congreso un informe que explique “quién sufragó el costo derivado del viaje de Angeletti (esposa de Adorni)”, solicitó la entrega de los comprobantes de pago en caso de que ella lo hubiese sufragado por sus medios, y que se aclare cuál fue el rol de la mujer de Adorni para integrar la comitiva oficial.