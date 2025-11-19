"Abróchense los cinturones", Milei anticipó más reformas y le pidió apoyo a los empresarios

Live Blog Post

"No podemos sacrificar la justicia y la política lo hace"

Javier Milei aseguró que la política se guía por el "utilitarismo" y "no por los valores". En este marco, el primer mandatario aseguró que su tarea es "fijar un norte" y que "nunca un cálculo político utilitarista va a estar por encima de los valores".

"No solo es la gestión, la arena política, sino la vía de la batalla cultural", concluyó el Presidente en su discurso, resaltando la importancia de la construcción de un sentido común que acompañe las ideas económicas de la gestión libertaria.