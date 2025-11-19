Presenta:
Javier Milei dio un discurso en Corporación América.&nbsp;
"Abróchense los cinturones", Milei anticipó más reformas y le pidió apoyo a los empresarios

El Presidente regresó a las oficinas de Corporación América mientras se discuten las reformas laboral, tributaria y penal.

MDZ Política

Javier Milei volvió esta tarde a las oficinas de Corporación América, en un contexto marcado por las discusiones que generan las reformas laboral, tributaria y previsional impulsadas por el Gobierno.

La visita implicó su regreso a la sede del holding en Vicente López, donde ya había estado en agosto durante la inauguración de una nueva área del edificio. En aquella ocasión, Milei destacó a la empresa de Eduardo Eurnekian como un modelo a seguir y expresó su aspiración de que iniciativas de ese tipo se multipliquen en el país. También recordó entonces su paso por la compañía, donde trabajó como asesor antes de su salto a la política.

"No podemos sacrificar la justicia y la política lo hace"

Javier Milei aseguró que la política se guía por el "utilitarismo" y "no por los valores". En este marco, el primer mandatario aseguró que su tarea es "fijar un norte" y que "nunca un cálculo político utilitarista va a estar por encima de los valores".

"No solo es la gestión, la arena política, sino la vía de la batalla cultural", concluyó el Presidente en su discurso, resaltando la importancia de la construcción de un sentido común que acompañe las ideas económicas de la gestión libertaria.

"Vamos a pelear cada batalla como si fuera la última"

"Ya vimos lo que pasa cuando tratabillamos", sostuvo el Presidente, y añadió que "hacer Argentina grande nuevamente es un compromiso grabado en piedra".

"Ellos siempre van a estar al acecho, son parásitos"

"Por eso es tan importante la batalla cultural y dejar de manifiesto que lo único que traen esas ideas son atrases y lo que implica en términos de valores. Abrazan la idea de la envidia, del odio, del resentimiento. Eso era sodoma, y terminó destruída", manifestó el primer mandatario en un pasaje de su discurso.

"La política se revolvía en torno a un chamanismo económico"

Milei criticó a la oposición política por su mirada económica, y fustigó contra ellos por querer "emitir dinero a mansalva y frenar la inflación haciendo la danza de la lluvia".

"Podríamos llegar a acelerar el crecimiento en la primera etapa"

"Si hacemos las cosas bien, el mundo podría hablar de crecer a tasas argentinas", afirmó Javier Milei. Y en este sentido, agregó que "eso sí se puede hacer. No hay que invetar nada, hay que hacer lo que los libros de texto dicen".

En este marco, aseguró: "Y creanme que ninguna de esas cosas que hay que aplicar, yo tengo miedo en aplicarlas. Bajé el déficit fiscal en 15 puntos".

Javier Milei le pidió apoyo a los empresarios

El jefe de Estado extendió un pedido de ayuda al empresariado argentino: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido va a hacer que aceleremos aún más, así que abróchense los cinturones porque va a haber más reformas".

"Hoy estaríamos viviendo una realidad como la de Venezuela"

"Si en diciembre del 2023 les decíamos que íbamos a estar así hoy creo que niguno de ustedes se lo hubiera imaginado", subrayó Milei al hacer un balance de las metas alcanzadas por la administración libertaria.

Nos dedicaremos a la segunda etapa de mandato

A dos años de aquel balotaje que colocó a Javier Milei en la presidencia del país, el primer mandatario aseguró que estta segunda etapa constará de nuevas reformas.

El presidente sostuvo esta tarde que su gobierno encarará una “segunda mitad de mandato” que dedicará a “generar las condiciones para crecer lo más posible”.

“Por eso necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado”, expresó el mandatario al exponer en la Corporación América.

Mirá la transmisión en vivo

Javier Milei habla en Corporación América

