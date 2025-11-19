"Abróchense los cinturones", Milei anticipó más reformas y le pidió apoyo a los empresarios
El Presidente regresó a las oficinas de Corporación América mientras se discuten las reformas laboral, tributaria y penal.
Javier Milei volvió esta tarde a las oficinas de Corporación América, en un contexto marcado por las discusiones que generan las reformas laboral, tributaria y previsional impulsadas por el Gobierno.
La visita implicó su regreso a la sede del holding en Vicente López, donde ya había estado en agosto durante la inauguración de una nueva área del edificio. En aquella ocasión, Milei destacó a la empresa de Eduardo Eurnekian como un modelo a seguir y expresó su aspiración de que iniciativas de ese tipo se multipliquen en el país. También recordó entonces su paso por la compañía, donde trabajó como asesor antes de su salto a la política.