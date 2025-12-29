Carlos Melconian: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este Gobierno"

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian , se refirió acerca de las expectativas de inflación del Gobierno. En ese sentido sostuvo que un IPC de un dígito anual "probablemente" no se logre durante la actual gestión.

En una entrevista televisiva con LN+, Carlos Melconian fue tajante: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este Gobierno".

Y agregó: "Pero no está mal, mientras se vayan solucionando los otros temas: monetario, cambiario, nivel de actividad, poder adquisitivo y la distribución de la torta".

El presidente Javier Milei manifestó que para la mitad del año que viene o agosto el IPC comenzará con un cero adelante.

Carlos Melconian remarcó que "no hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble" y añadió que "es la tercera vez que lo anuncian".

"Quisiera tener inflación de un dígito, pero siempre mantuve la filosofía de que, para sacar un programa que dé un dígito anual, tenés que estar listo, y este Gobierno todavía no lo está", expresó el expresidente del Banco Nación.

"En la suma de esas cosas, la inflación, si se mantiene en lo que está, no está mal, si simultáneamente se avanza en otros frentes", dijo el economista.

Reservas y reformas

Por otro lado, Carlos Melconian habló acerca de la necesidad acumular reservas y aclaró que no se opone a un esquema cambiario gradual, como el de bandas, en un país donde "la falta de dólares" sigue siendo uno de los principales problemas.

A su vez, también se refirió acerca de las reformas que el oficialismo intenta aprobar en el Congreso. Sobre habló sobre la reforma laboral y la tributaria. “Reforma tributaria no va a haber”, sentenció.