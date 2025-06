Claudia Iturbe: "Quieren una salud pública básica con tratamientos para ricos"

-Sí, lamentablemente somos única lista. Me hubiera gustado alguna vez que haya una competencia legítima, creo que te da legitimidad. Igualmente tenemos mucha ilusión, hemos hecho una lista muy interesante, con gente nueva, que tiene ganas. Hay muchas mujeres, que a mí me encanta trabajar con mujeres. Hemos renovado también el cuerpo de congresales: uno por profesión, por departamento es decir somos un cuerpo grande.

Estamos muy preocupados por la situación de la salud pública y por el consenso social que tiene ese deterioro, que creo que eso es lo más grave. Hay un consenso social de que lo público no sirve y que somos todos ñoquis, y lamentablemente la población lo está sufriendo. La suba del índice de mortalidad materno infantil, que ha ido duplicándose, es un síntoma muy grave de que lo público tiene que funcionar porque si no hay muertes.

-Claro, porque hay por un lado este consenso o este discurso que puede entenderse como mayoritario, donde se pone en discusión lo público, pero a la vez hay demandas sociales al Estado, muy fuertes y cada vez mayores.

-Un 30% más de la población se ha volcado a la salud pública. Nosotros insistimos en que lo público estatal debe ser fuerte, porque lo privado también está muy deteriorado y caído. Encima la gente no puede pagar y es por eso que se ha volcado más del 30% a la salud pública estatal, que era uno de los bastiones más importantes de la Argentina, porque es de una calidad tremenda. Estamos viendo el conflicto del hospital Garraham, donde van las patologías más graves, donde van el 80% son los chicos que necesitan trasplantes.

Entonces que este tipo de hospital de alta complejidad que se compara con cualquier lugar del mundo, está perdiendo capital humano, es muy grave.

claudia iturbe ampros reclamo médicos 1.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

El nuevo régimen salarial para los médicos de la salud pública

-El Gobierno de Mendoza impulsó un régimen nuevo salarial para médicos que levanta como una verdadera bandera de sus primeros años de gestión.

-No es para todos los médicos, hoy sólo para el 10% están pudiendo gozar del sueldo. En realidad es un régimen que pierde muchísimos derechos de licencia, de estabilidad laboral. Es un régimen muy tirano. Y ni siquiera hemos podido abrir una paritaria, una discusión salarial para ellos. Este régimen empezó en octubre del año pasado, y no hemos podido lograr que nos llamen a paritar porque no nos entienden como representantes. Dicen que el sueldo lo va a determinar el gobernador.El único gremio que representa a los profesionales de la salud es AMPROS, no hay otro gremio que represente a los profesionales de la salud. Y tenemos una personería que está dada por la Nación.

Por lo tanto ningún otro gremio que quizás abarque más a todos los empleados del Estado no puede competir porque nuestra personería es muy específica. No se puede negar la libertad de asociación, de luchar por su salario a ningún trabajador.

Con este régimen se apunta a la idea de tener una salud pública básica porque le pagás mucho a un sector, como la guardia, la terapia, la cirugía y al resto no. El resto es para que lo paguen los ricos.Todo lo que es tratamiento es carísimo y va a ser para ricos. O sea, ya los profesionales van a empezar a correrse porque si una obra social no me paga o me paga tarde, mal y nunca, los profesionales se van a ir. Es lo mismo que ocurre en la parte pública, donde tenemos desde el año 2000 toda esta gente con prestaciones porque no se han hecho concursos nada más que para algunos médicos, para psiquiatra, pediatras, terapistas y anestesistas.

- ¿Y cómo es el clima hoy en los hospitales?

- De incomodidad. Porque veo que un profesional, un médico, con la misma especialidad atiende los mismos pacientes, está en el mismo servicio y la especialidad es la otorgada por el mismo consejo y le pagan siete veces más con el nuevo régimen a uno que al otro que a lo mejor hasta es jefe, la sensación es horrible.

Un profesional que va a atender, que hace toda la parte de bioquímica, de laboratorio, que sin ellos no pueden hacer una cirugía, gana dos veces menos que un médico que es el que va a realizar la cirugía. La verdad que es bastante injusto porque somos un equipo.

Si querían mejorar al especialista, ¿por qué no tenemos un adicional que se llame especialidad? ¿Por qué no se duplicó, o como se da esto, siete veces más el adicional y hubieran tenido un buen sueldo los especialistas?En cambio esto es a dedo. O sea, es para que algunos.

-Pero igualmente hay muchos médicos que está esperando pasar al nuevo régimen.

-Por supuesto. Están todos esperanzados con pasar porque realmente la situación es grave. Es lo que planteamos en la subsecretaría.Poder paritar y toda esa gente que ha pedido pasar, que tenga la posibilidad de hacerlo y poder extender esto a otras especialidades, para que la salud pública se fortalezca, que los profesionales ganen como corresponde, con los derechos que corresponde. Hemos presentado reclamos de los profesionales que están en el nuevo régimen de recuperar sus derechos porque se les achica la mitad todo lo que son las licencias o pueden trasladarlos a cualquier parte de la provincia.Son derechos perdidos que tenían adquiridos con nuestro convenio colectivo de trabajo.

claudia iturbe ampros reclamo médicos.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

La fuga de profesionales de la salud

-¿Y este nuevo régimen está frenando que se vayan profesionales de la salud a otros lugares del mundo?

No, no, no. Han renunciado un montón de profesionales.

-¿A dónde se van?

-Generalmente se van a Europa, Estados Unidos o a Chile. Nosotros somos una provincia limítrofe para colmo. Entonces Chile se lleva muchísimos profesionales .Así que van y vuelven. Por supuesto que son precarios también los trabajos porque no son cargos que te dan estabilidad..

Es bastante inestable. Es como la gente que se va a San Luis. San Luis tiene a todos los profesionales que son contratados de hace 30 años.El problema es que hay una creencia que ser profesional de la salud es algo ligado a la beneficencia Si no pasan a planta, no importa. En la parte privada están todos con prestaciones.

Pero lo más grave es que se afecta el acceso de la gente a la salud. Eso es lo más grave. Porque la mortalidad materno infantil, si se ha duplicado en un año en Mendoza. Esto habla del fracaso de las políticas de salud.Nosotros ya hemos hecho la denuncia en el Ministerio Público de la Defensa.

-¿Por qué puede estar pasando esta situación?

-Bueno, creo que tiene que ver una provincia que está en adhesión a lo que dice la Nación respecto de lo público . Y poderes cooptados por el poder político. Entonces, la justicia está cooptada por el poder político.

La Legislatura también. Por eso es tan importante estas elecciones que vienen ahora de medio término. La gente tiene que pensar en que darle todo el poder a un poder político produce corrupción.Y produce disminución de los recursos y falta de acceso a la salud y a la educación.

-En este momento están todos los gremios en paritaria ¿Qué espera AMPROS?

-Es una paritaria donde no se puede hablar de nuestros pedidos. Sólo nos permiten plantear nada más el porcentaje de aumento. Los paritarios oficiales han rechazado todos los otros planteos:El aumento al régimen nuevo; el tema de la nueva ley de residencia; los concursos para que puedan ingresar la gente que está con prestaciones. Nada de eso vamos a hablar. Esa fue la respuesta. Ni vamos a recibirle ninguna nota.Ni vamos a aceptar ningún planteo que no sea el porcentaje de aumento. Y el porcentaje de aumento, no sabemos de dónde sale. Nosotros presentamos ayer la proyección del Banco Central da 35% que no alcanzan a cubrir.