Ampros, en pie de guerra contra el Gobierno y ATE por la representación de los enfermeros

Caso contrario, se violaría dicho Convenio Colectivo de Trabajo, "no sólo en perjuicio de los Licenciados, sino que se afecta la libertad negocial de Ampros, cometiéndose de ese modo una conducta antisindical para con la entidad gremial".

Por otro lado, aseguraron que la ley 7799 "no se encuentra vigente, por tanto no puede realizarse ninguna audiencia paritaria fundada en dicha ley puesto que la misma fue superada por la Ley 7759 al haberse incluido a los Licenciados en Enfermería en el CCT 7759", por ende, "no puede realizarse una negociación paritaria de forma diferenciada y separada de la audiencia paritaria de la Comisión Negociadora 7759 Régimen 27 que lleva adelante Ampros en representación de todos los profesionales de la salud de la provincia, incluidos los Licenciados en Enfermería".

Y amenazaron: "De avanzar con las audiencias paritarias fuera del marco de la ley como en este caso se denuncia, la misma resultarán de nulidad absoluta".

Marcha en rechazo a la paritaria de ATE

Por otro lado, anunciaron que los licenciados en Enfermería "se movilizarán" el martes que viene a las 9.30 en la Subsecretaría de Trabajo "para hacer saber su descontento y exigir la nulidad de la negociación, el cese de la paritaria llevada a cabo por fuera de la ley 7759 y reclamando por la reiterada violación a la libertad sindical por descuentos indebidos por cuota solidaria pactada entre el gobierno provincial y el sindicato ATE".