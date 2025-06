El plan de Ampros para enfrentar a Cornejo y la clave del aumento salarial rechazado

Desde ya, el sindicato indicó que se rechazó de plano la propuesta porque está "a la baja de la proyección inflacionaria del país", y citaron dos fuentes.

Por un lado, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que proyectó que mayo tendrá una inflación del 2,1%, junio del 1,9%, julio del 1,8%; y para agosto, septiembre, octubre y noviembre, rondará el 1,7%. Todos los meses, por encima del 1,2% ofrecido.

image.png

Pero además, la inflación anual, siguiendo al REM, será del 28,6%, también muy por encima a lo ofrecido en todo el año por el Gobierno provincial, teniendo en cuenta el 13% que se ofreció y se aceptó para el primer semestre, lo que daría a un pobre 20% total anual, con más de 8 puntos de diferencia.

Por otro lado, la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé para Argentina una inflación del 35,9%, lo que representa aún indicadores más lejanos a la propuesta salarial del Gobierno local.

image.png

"Es nula y contraria a la ley, Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), Ley 7759 y contraria a audiencias y actas paritarias suscriptas con anterioridad entre el Ejecutivo Provincial y Ampros", sostuvieron.

De igual forma, para Iturbe, la paritaria fue "pobre" porque "sólo se presentó lo salarial, pero no hubo ninguna respuesta o discusión de lo no salarial y de la crisis sanitaria".

Y disparó: "Debe ser la primera vez que mandan a dos abogados y a una funcionaria de Recursos Humanos para una paritaria. No hubo ningún funcionario de la gestión o del Ministerio de Salud que pudiera responder ninguna inquietud. Es inaceptable. No hay diálogo posible", planteó.

"No hablamos de los 2.000 trabajadores en negro sin aumentos, obra social ni aportes; ni de cómo se duplicó la mortalidad materno/infantil. Tampoco de los concursos, porque no han llamado más y porque los que ganaron los cargos el año pasado aún no han accedido", expresó.

Rechazo a la paritaria de los enfermeros

De acuerdo a la primera protesta que se realizará este martes, indicó que el Gobierno está "infringiendo la ley porque no tiene razón de ser de la paritaria. La misma se llevó a cabo este lunes con el Régimen 27 de los profesionales de la Salud", sostuvo Iturbe, en el encuentro en el que se ha convocado tanto a Ampros como así también la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según plantearon en un comunicado, los licenciados en Enfermería "están dentro del CCT 7759 y corresponde que la negociación salarial se realice dentro del marco de la Comisión Negociadora Ley 7759, siendo Ampros la entidad gremial capacitada y con funciones suficientes para llevar adelante la negociación, como lo viene realizando desde el año 2015, año en que los Licenciados en Enfermería fueron incorporados al CCT régimen 27 de Profesionales de la Salud por medio de la Ley N° 8798", marcaron.

Ampros en al asamblea intersindical en la explanada de Casa de Gobierno Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Protesta de Ampros. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Caso contrario, se violaría dicho Convenio Colectivo de Trabajo, "no sólo en perjuicio de los Licenciados, sino que se afecta la libertad negocial de Ampros, cometiéndose de ese modo una conducta antisindical para con la entidad gremial".

Y amenazaron: "De avanzar con las audiencias paritarias fuera del marco de la ley como en este caso se denuncia, la misma resultarán de nulidad absoluta".

Concentración por el Garrahan y la crisis "en Mendoza"

Respecto al mirécoles, la secretaria general de Ampros comentó que se plegarán a la movilización nacional con una concentración a las 12 en la explanada del hospital Notti.

Sostuvo que la crisis no solamente se vive en el Garrahan, "sino también en los hospitales de Mendoza. Acá pasa lo mismo o en una peor condición, porque se ven los efectos con respecto a la mortalidad materno/infantil".

Para Ampros, hay un "evidente abandono de la Salud Pública en Mendoza por parte del Gobierno", y sostienen que, además de los datos de la mortalidad, se suman "los salarios de profesionales de la salud por debajo de la canasta básica, el empleo en negro de casi 2.000 profesionales de la salud, el éxodo masivo de profesionales en busca de reconocimiento y el abandono de niños que menos recursos tienen y dependen sí o sí de la atención en efectores públicos".