Femicidio de Agostina Vega: el macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier y sumó una nueva imputacion

La elevación a juicio de la causa por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, incorporó nuevos elementos a partir del análisis del teléfono celular de Claudio Barrelier , detenido y acusado por el crimen.

El dispositivo había sido intervenido por la Justicia antes del asesinato, en el marco de otra investigación, y permitió reconstruir comunicaciones, búsquedas y movimientos que ahora son considerados relevantes para establecer qué ocurrió antes y después del femicidio.

Según publicó el portal de la emisora radial Cadena 3, el celular de Barrelier había sido intervenido entre el 14 y el 29 de mayo por una causa vinculada a una presunta red de venta irregular de licencias de conducir, en el área municipal donde trabajaba el ahora acusado por el femicidio de Agostina. El período coincide con los días previos y posteriores a la captación y asesinato de la adolescente, ocurrido entre el 23 y el 24 de mayo.

Uno de los principales hallazgos se ubica semanas antes del crimen. El 22 de abril, Agostina había publicado en Instagram una fotografía junto a Barrelier, a quien conocía por la relación que había mantenido con su madre. Él realizó una captura de esa publicación y comenzó a contactarla por privado.

El primer mensaje registrado entre la víctima y Barrelier data del 8 de mayo. Fue él quien la contactó por redes sociales pero la adolescente no respondió. Una semana después, el acusado volvió a escribirle y finalmente el 16 de mayo, lo hizo nuevamente, aunque esta vez ella sí reaccionó y permitió el contacto.

El caso Agostina pertenece a otra época y, hasta el momento, no existen elementos que permitan hablar de un encubrimiento político del crimen. Alerta Sofía

De acuerdo con los elementos incorporados al expediente y revelados por Cadena 3, en paralelo con esas comunicaciones Claudio Barrelier comenzó a realizar búsquedas de contenido pornográfico relacionado con relaciones entre padrastros e hijas y entre adultos y menores.

Las búsquedas superaron las 300 ocasiones y continuaron hasta el ataque contra Agostina. Los investigadores también encontraron material descargado a partir de esas consultas.

Para la investigación, la coincidencia temporal entre el inicio de los contactos y las búsquedas constituye uno de los elementos que se analizan para establecer si existió una planificación previa.

Cómo habría sido preparado el encuentro

Otro de los puntos bajo análisis es lo ocurrido el 23 de mayo, cuando Agostina se encontraba junto a su madre y sus hermanos en inmediaciones de un partido de fútbol en General Mosconi.

En distintos momentos, Barrelier habría quedado a solas con la adolescente y consiguió su número de WhatsApp. De esa manera, la comunicación pasó de Instagram a un contacto directo.

Esa misma noche, el acusado se retiró del lugar junto a Osvaldo Fassetta, quien permanece detenido y está acusado de encubrimiento.

Según la investigación, Barrelier habría pedido a la madre de Agostina que acompañara a Fassetta, alegando que se encontraba afectado por una situación económica y una deuda cercana a los 400 mil pesos. Para los investigadores, ese pedido habría tenido como finalidad que la mujer se alejara de su vivienda.

Según el abogado de la madre de Agostina Vega, las pericias fortalecen la acusación contra Claudio Barrelier y los demás detenidos.

El teléfono también habría registrado una búsqueda sobre el costo de un viaje en Uber desde el domicilio de la familia de Agostina hasta la vivienda de Barrelier, ubicada en calle Del Campillo 878, en barrio Cofico.

El fiscal Raúl Garzón sostiene en su acusación que la adolescente ingresó a esa vivienda a las 22.55 del 23 de mayo y ubica la muerte a las 2.48 del 24. Sin embargo, los peritos señalaron que no es posible establecer con exactitud la hora del fallecimiento mediante el examen del cuerpo, por lo que ese horario surge de una reconstrucción basada en movimientos, actividad de los teléfonos y otros elementos.

La Justicia investiga posibles antecedentes

El análisis de los teléfonos también llevó a los investigadores a revisar otros episodios vinculados con Barrelier. Uno de ellos corresponde a una denuncia realizada aproximadamente un año antes por una joven de 20 años que logró escapar de la vivienda de barrio Cofico.

La investigación actual analiza posibles similitudes entre ese episodio y lo ocurrido con Agostina. También fueron recuperadas fotografías y videos de 2024 en los que aparece una mujer atada, aunque los investigadores todavía intentan determinar si el hombre que aparece en esas imágenes es Barrelier.

Además, una mujer de su entorno declaró ante la Justicia que, durante un encuentro inicialmente consentido, el acusado se habría tornado violento y la habría obligado a realizar prácticas que ella no quería. A partir de esa declaración se abrió otra investigación.

Los peritos buscan determinar si estos episodios fueron hechos independientes o si podrían formar parte de un comportamiento reiterado. Esa conclusión todavía debe ser establecida judicialmente.

La habitación de la casa de Cofico

Otro elemento central de la investigación es la habitación delantera de la vivienda de calle Del Campillo. Según los testimonios incorporados al expediente, Barrelier establecía que nadie podía entrar cuando él se encontraba allí y decía que tenía reuniones.

Su pareja, Marianela Palmero, declaró que era habitual que llevara mujeres a esa habitación. También señaló que en algunas oportunidades escuchó ruidos o gritos y que Barrelier le enviaba mensajes para pedirle que subiera el volumen de la música para que su hija, menor de edad, no escuchara.

La investigación sostiene que Agostina ingresó a esa habitación durante la noche del 23 de mayo. Los investigadores recuperaron de uno de los teléfonos una fotografía de la adolescente maniatada en una cama y analizan las circunstancias en las que fue tomada.

La acusación sostiene que Agostina fue abusada sexualmente, apuñalada y posteriormente estrangulada. La autopsia estableció como mecanismo de muerte la asfixia por estrangulamiento manual.

Luego, según la investigación, el cuerpo fue descuartizado y trasladado hasta un descampado de Ampliación Ferreyra, donde fue encontrado el 30 de mayo.

Nueva imputación

Tras realizar la pericia a su celular Barrelier sumó este jueves una nueva imputación, esta vez por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Fuentes vinculados a la investigación informaron que el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno en Córdoba, formuló cargos contra Barrelier por el delito de “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

Se trata de una nueva investigación que deriva del expediente principal por el crimen de Agostina. En este contexto, Barrelier, que se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.