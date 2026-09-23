Vacían la casa donde vivía Claudio Barrelier en medio del caso Agostina Vega

La casa de barrio Cofico en Córdoba donde la Justicia concentró una parte central de la investigación por el femicidio de Agostina Vega volvió a registrar movimiento. El inmueble ubicado en Juan del Campillo 878 fue restituido luego de que finalizaran las principales pericias y ahora comenzaron a retirar los elementos que permanecían en su interior.

Durante este martes, muebles, sillones, bolsas y distintos objetos fueron sacados de la vivienda y colocados en la vereda. En un primer momento se indicó que las tareas estaban a cargo de familiares de Claudio Barrelier , el principal acusado por el crimen. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el retiro de los elementos fue dispuesto por el propietario del inmueble, quien alquilaba la casa al acusado.

El dueño había manifestado que pretendía vaciar la propiedad para poder disponer nuevamente de ella , aunque existen restricciones sobre las modificaciones que pueden realizarse en el lugar debido a que la vivienda continúa vinculada al expediente judicial.

La vivienda fue señalada por la Fiscalía como el lugar donde habría ocurrido el asesinato de Agostina . Por ese motivo, durante la investigación fue sometida a distintas pericias y análisis por parte de los investigadores.

Con la finalización de esas tareas, la Justicia dispuso la restitución del inmueble. La medida estableció que la casa debe conservarse en las condiciones correspondientes hasta el desarrollo del juicio.

En ese marco, cualquier modificación estructural o retiro de determinados elementos debe realizarse bajo supervisión del Departamento de Homicidios, según la información judicial difundida sobre el caso.

El lugar había sido inspeccionado durante la investigación y posteriormente fue mostrado en imágenes de un recorrido periodístico. En su interior quedaron muebles, ropa, cajas, objetos personales y distintos elementos que formaban parte de la vida cotidiana de quienes habitaban o frecuentaban la vivienda.

Barrelier irá a juicio por el femicidio de Agostina Vega

En paralelo al movimiento registrado en el inmueble, este miércoles se conoció una definición judicial clave para Claudio Barrelier. El plazo para que el acusado se opusiera a la elevación a juicio venció sin que realizara una presentación. De esta manera, la medida quedó firme y el hombre deberá enfrentar el juicio por el femicidio de Agostina Vega.

El acusado permanece detenido con prisión preventiva y está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género.

Agostina Vega fue encontrada muerta el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. La investigación sostiene que el crimen habría ocurrido en la vivienda de Barrelier.

La elevación a juicio también quedó firme para Eugenia Ludmila Ascarruz, quien tampoco presentó oposición dentro del plazo establecido.

En cambio, otros cuatro imputados sí cuestionaron la medida y sus planteos deberán ser analizados por el Juzgado de Control. Se trata de Soledad Andreani, Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta y Matías Jesús Córdoba, acusados por distintos hechos vinculados al encubrimiento agravado.

Rechazaron de pedidos a acusados

La Justicia también resolvió recientemente sobre la situación de otros acusados en el expediente. Fue rechazado un pedido de prisión domiciliaria presentado por Soledad Andreani, mientras que tampoco prosperó la solicitud de excarcelación formulada por Matías Jesús Córdoba.

La elevación a juicio de Barrelier había sido dispuesta el 10 de septiembre. Con el vencimiento del plazo de oposición sin una presentación de su defensa, esa decisión quedó firme y el principal acusado quedó encaminado hacia el juicio oral.

Mientras tanto, el movimiento en la vivienda de Juan del Campillo 878 marca una nueva etapa en uno de los lugares centrales de la investigación, aunque el inmueble continúa sujeto a las disposiciones establecidas por la Justicia.