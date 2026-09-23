Rompió el silencio la víctima del menor sobreseído por la jueza Laura De Marinis: "Debería aplicar la ley"

“ Si ella va a aplicar política en la Justicia, está equivocada, debería aplicar la ley. Los fallos en este país son raros ”. Con esa frase, Hernán , víctima de un intento de robo en Palermo, cuestionó a la jueza Laura De Marinis, quien sobreseyó a uno de los menores detenidos por el hecho tras declarar inconstitucional para ese caso la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

El hombre relató que el episodio ocurrió cuando se dirigía a trabajar, antes de las 6 de la mañana. Según contó, advirtió una actitud sospechosa de dos personas en la esquina de Godoy Cruz y Santa Fe y decidió prestar mayor atención cuando otras tres personas se sumaron al grupo.

“Tomé más precaución cuando se sumaron tres personas más a mitad de cuadra y ahí la cosa cambió. Empecé a correr y en Charcas y Santa Fe me crucé con un patrullero ”, relató.

Hernán explicó que decidió escapar porque no sabía qué podía ocurrir durante el episodio y si alguno de los jóvenes tenía un arma : "Al empezar a correr no sabés si podés recibir un tiro, no sabía si estaban armados o no".

La víctima contó, en charla con TN, que finalmente se cruzó con un patrullero en la zona de Charcas y Santa Fe , donde intervino la Policía de la Ciudad. Entre los detenidos había adolescentes de distintas edades . Uno de ellos, de 14 años, quedó posteriormente sobreseído por decisión de De Marinis.

Qué dijo sobre el menor sobreseído

Al recordar el momento de la detención, Hernán señaló que entre los jóvenes había uno de 13 años, según su propio relato, y sostuvo que entonces imaginó “por dónde iba la cosa”.

La decisión judicial que posteriormente benefició a uno de los adolescentes generó su reacción contra la magistrada: "Los fallos en este país son raros".

Qué decidió la jueza Laura De Marinis

De Marinis declaró inconstitucional, para este caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó al adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La resolución generó una disputa judicial. La Fiscalía apeló la decisión y pidió el apartamiento de la jueza de la causa.

El Gobierno porteño también reaccionó al fallo y presentó una denuncia contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho. La magistrada, por su parte, defendió su resolución y sostuvo que su decisión no implica un mensaje de impunidad.