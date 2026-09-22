El ministro de Justicia porteño va por el juicio político a la jueza que rechazó la baja de la edad de imputabilidad

Gabino Tapia confirmó que impulsará a título personal el jury contra Laura Beatriz De Marinis tras su fallo que sobreseyó a un menor de 14 años.

pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. La reacción gubernamental se produjo tras la resolución de la magistrada que declaró la inconstitucionalidad de la baja en la edad de imputabilidad y dispuso el sobreseimiento de un menor de 14 años acusado por tentativa de robo.

"Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete si esta jueza cumplió o no con su tarea", afirmó Tapia durante una entrevista en Radio Mitre, marcando el malestar del Ejecutivo porteño con el criterio adoptado por la magistrada.

El funcionario cuestionó en duros términos los fundamentos esgrimidos por De Marinis, al considerar que la sentencia va en contra del marco legal aprobado por el Poder Legislativo para endurecer las sanciones ante delitos cometidos por menores de edad.

Archivo En relación con el rechazo oficial, Tapia expresó su indignación y sostuvo que este tipo de resoluciones ponen "en crisis" el trabajo coordinado entre las jurisdicciones y el Congreso Nacional. Respecto a la presentación ante el Consejo de la Magistratura, el pedido de enjuiciamiento evaluará el desempeño funcional de la magistrada dentro del fuero penal juvenil.

Cuestionamientos a la interpretación judicial y alcance de la ley En sus declaraciones, el titular de la cartera de Justicia porteña criticó que la jueza haya evaluado la constitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil. "Los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores", aseveró Tapia, al tiempo que remarcó que el fallo "ningunea inclusive un debate que se dio en el Congreso" y resulta "atacable por donde se lo mire".