Cómo funcionará UPANA, la unidad policial que interviene en la detención de menores

El Ministerio de Seguridad y Justicia creó la Jefatura Provincial de la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA) con el objetivo de unificar criterios de actuación y optimizar el trabajo del personal policial que intervendrá en las detenciones de menores de entre 14 y 17 años a partir del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Mediante el decreto Nº 4025, publicado este martes en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dispuso la creación de la Jefatura Provincial que se encargará de conducir, coordinar y supervisar las dependencias UPANA .

Actualmente funcionan distintas dependencias UPANA distribuidas en el territorio provincial, por lo que desde el Ministerio consideraban necesario establecer una instancia de conducción que permita unificar criterios de actuación, ordenar los circuitos de información, fortalecer la especialización del personal y optimizar el empleo de los recursos disponibles.

La conducción de UPANA estará a cargo de personal policial con jerarquía adecuada a la función y la Jefatura Provincial será ejercida por un Oficial Superior de las Policías de la Provincia de Mendoza.

El decreto también establece un organigrama provincial de UPANA que establecerá distintas dependencias territoriales. Estarán UPANA Centro, UPANA Este, UPANA Valle de Uco, UPANA Sur y UPANA General Alvear con dependencia territorial de UPANA Sur .

Cómo será la intervención con menores que cometan delitos

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, firmó el decreto creando la Jefatura Provincial de UPANA. Milagros Lostes - MDZ

Las dependencias UPANA tendrán como función específica intervenir, dentro de las competencias policiales, en los procedimientos que involucren a niños, niñas y adolescentes cuando corresponda una actuación especializada, con particular referencia a las personas adolescentes comprendidas en el Régimen Penal Juvenil.

De esta manera, estas unidades se encargarán del abordaje y eventual detención de los niños, niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años, conforme las órdenes y requerimientos emanados de las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal.

El decreto hace hincapié en que durante toda permanencia transitoria en las dependencias deberá garantizarse la integridad física y psíquica, el trato digno, la privacidad y la separación respecto de personas adultas privadas de libertad, debiendo darse inmediato cumplimiento a las disposiciones de la autoridad competente relativas a la situación y destino de la persona adolescente.

Asimismo, el personal policial que preste funciones en las dependencias UPANA deberá observar los principios de especialidad, legalidad, interés superior, trato digno, mínima intervención, confidencialidad, protección integral y respeto de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la legislación nacional, provincial y los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.