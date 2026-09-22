El Gobierno cuestionó la decisión de la jueza Laura De Marinis con el ladrón de 14 años

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sumó la voz del Gobierno nacional en rechazo a la resolución dictada por la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La funcionaria cuestionó con dureza el criterio judicial y advirtió sobre el impacto social de la medida.

“Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, aseveró Monteoliva durante una entrevista en Infobae en Vivo, en diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro.

En sus declaraciones, la titular de la cartera de Seguridad remarcó que la nueva normativa sancionada por el Poder Legislativo no fue fruto de un impulso aislado, sino el resultado de un amplio acuerdo político destinado a saldar una deuda histórica en materia de seguridad e infancias en el país.

N/A “Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, enfatizó la ministra.