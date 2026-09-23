Encontraron un bebé muerto en una plaza: estaba mutilado en una bolsa de residuo

La Justicia investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en un espacio público de Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba . El cadáver fue encontrado dentro de una bolsa de residuos en una plaza y presentaba signos de mutilación.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede, que aguarda los resultados de la autopsia para establecer las circunstancias de la muerte.

El descubrimiento ocurrió durante la mañana de este martes, cuando un vecino advirtió la presencia de la bolsa y dio aviso a la Policía. A partir de ese momento, los efectivos preservaron el lugar y se iniciaron las primeras medidas para intentar reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo no estaba completo. La fiscal Cepede explicó que, por sus características y tamaño, estiman que el bebé tenía varias semanas de vida.

Una de las cuestiones que deberá determinar la investigación es si las lesiones fueron provocadas antes o después de la muerte. Entre las primeras hipótesis analizadas aparece la posibilidad de que animales de la zona hayan intervenido sobre el cuerpo luego de que fuera colocado dentro de la bolsa.

Sin embargo, la Justicia todavía no estableció la causa del fallecimiento ni las circunstancias en las que se produjo.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una soga alrededor del cuello del recién nacido. Ese indicio será analizado junto con las restantes evidencias para establecer si tuvo alguna relación con la muerte.

La autopsia será clave para la investigación

El cuerpo será trasladado a la ciudad de Córdoba, donde se realizará la autopsia. El estudio forense permitirá determinar la causa de muerte y aportar información sobre el momento en que ocurrió.

Mientras se aguardan esos resultados, efectivos de la Policía Científica realizaron distintas tareas en el lugar con el objetivo de levantar posibles rastros que permitan avanzar en la investigación.

Además, la Fiscalía ordenó analizar las historias clínicas de mujeres que hayan dado a luz recientemente en la zona. La medida apunta a establecer si algún parto registrado puede guardar relación con el bebé encontrado.

La Policía Departamental Río Seco continúa trabajando bajo las directivas de la Fiscalía de Deán Funes. Hasta el momento, no hay una persona identificada como responsable y tampoco fueron esclarecidas las circunstancias que rodearon la muerte del recién nacido.