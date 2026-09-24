Una repartidora de Pedidos Ya chocó con otra motociclista en Guaymallén: ambas fueron hospitalizadas

Las motociclistas colisionaron en un cruce de Villa Nueva, Guaymallén. Tras el accidente, ambas debieron ser hospitalizadas.

Dos motociclistas protagonizaron un accidente la noche de este jueves en Villa Nueva, Guaymallén. Las conductoras sufrieron diferentes tipos de lesiones producto de la fuerte colisión y debieron ser trasladadas en ambulancia a un nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.

El siniestro vial se registró cerca de las 22 cuando una repartidora de Pedidos Ya circulaba a bordo de su moto por las calles del citado distrito guaymallino.

Por motivos que son materia de investigación, terminó chocando contra otra mujer que también se movilizaban en motocicleta, en la intersección de calles Pedro del Castillo y Tito Laciar, a sólo unas cuadras de la Municipalidad de Guaymallén.

El estado de salud de las motociclistas A raíz del impacto entre ambos rodados, las dos conductoras resultaron con lesiones y en la escena se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La primera información sostenía que la peor parte se la llevó la trabajadora de la popular app de repartos, a quien le colocaron un collarín y la trasladaron rápidamente a un centro asistencia.