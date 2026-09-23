Accidente fatal en Guaymallén: murió un joven motociclista al chocar con una camioneta

El accidente ocurrió en El Bermejo, Guaymallén. El motociclista, de 22 años, murió en el lugar y su acompañante fue internado en el Hospital Central.

El conductor de una moto murió en un accidente en Guaymallén.

Un accidente vial desencadenó la muerte de un motociclista tarde de este miércoles en El Bermejo, Guaymallén. La víctima colisionó contra una camioneta, cuyo conductor fue demorado de manera preventiva. En tanto, el acompañante del rodado menor resultó con lesiones y tuvo que ser hospitalizado.

El siniestro se registró alrededor de las 15.40 a través de la línea de emergencias 911, con un llamado que informó sobre un choque entre una Motomel de baja cilindrada y una Ford Ranger negra en la intersección de calles Profesor Mathus y Los Colonos, en el citado distrito del noroeste guaymallino.

Frente a eso, se dispuso el desplazamiento de personal policial de la jurisdicción y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El motociclista murió en el acto Una vez que los efectivos y profesionales de la salud arribaron al lugar, constataron que el conductor de la motocicleta, un muchacho de 22 años, había perdido la vida prácticamente en el acto, producto de las lesiones sufridas.

Por su parte, el acompañante sufrió politraumatismos como consecuencia del impacto y tuvo que ser trasladado al Hospital Central para recibir la asistencia médica correspondiente.