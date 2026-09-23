Murieron un arquitecto y un inspector de obra tras volcar con una camioneta en plena ruta: los fuertes detalles

Un arquitecto y un inspector de obra murieron tras volcar con una camioneta en la Ruta 2 , cuando regresaban de Mar del Plata luego de una jornada de trabajo. El accidente ocurrió durante la tarde del martes, a la altura del kilómetro 125, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Esteban Comai, de 58 años, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44 . En el vehículo también viajaban Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48, quienes sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales, los cuatro hombres regresaban de trabajar en una camioneta Ford Ranger cuando, por motivos que todavía son investigados, el vehículo volcó sobre el cantero central de la autovía.

Como consecuencia del fuerte impacto, Comai murió en el lugar . Mazzoni fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul, pero falleció horas más tarde por las heridas sufridas. Barreto y Sánchez también fueron asistidos por personal de emergencias. Ambos permanecen fuera de peligro.

De acuerdo con lo informado por Clarín, las víctimas se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires .

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Policía Vial de Chascomús.

Quién era Sebastián Comai, el arquitecto que murió en el accidente

Luego de conocerse la identidad de las víctimas, amigos y colegas de Sebastián Comai expresaron su dolor a través de las redes sociales. El Colegio de Arquitectos y Urbanistas bonaerense publicó un mensaje para despedir al profesional, a quien recordó como docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, además de destacar su trayectoria en el Banco Hipotecario y su colaboración con la institución.

“Sin palabras. Solo angustia y dolor. Condolencias a su maravillosa familia”, escribió un amigo identificado como Richard. En su mensaje también recordó los años compartidos y destacó la personalidad de Comai. “Sebastián te veía llegar y ya su sonrisa lo decía todo. Chau, amigo. Día muy triste y doloroso”, agregó.