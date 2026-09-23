Vacaciones: confirmaron cuándo terminan las clases en Mendoza y en todas las provincias

Con la llegada de las temperaturas más elevadas, muchas familias con niños en edad escolar se preguntan cuándo finalizarán las clases para poder planificar las vacaciones de verano 2027. A su vez, las comunidades educativas de todo el país ya miran de reojo el cierre del año lectivo 2026 en la recta final del año.

El Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación (CFE) oficializó las fechas en las que concluirá el ciclo lectivo 2026 en las 24 jurisdicciones de la Argentina, dando inicio formal a las vacaciones de verano 2026-2027.

Para garantizar el cumplimiento del piso federal de 190 días de clases efectivos, cada provincia fijó la finalización de sus actividades lectivas entre mediados y finales de diciembre.

El calendario de cierre escolar se distribuye en tres grandes grupos según la jurisdicción:

Los primeros en finalizar las clases serán los formoseños ya que la provincia de Formosa definió que el dictado de las mismas finalice el jueves 17 de diciembre.

Mientras que el viernes 18 de diciembre finalizarán las clases en la gran mayoría de las provincias argentinas:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Tucumán

Luego, el martes 22 de diciembre culminarán las clases en provincia de Buenos Aires y en Mendoza.

El miércoles 23 de diciembre terminarán en La Pampa, que es la jurisdicción que más extiende las clases antes de las vacaciones de verano.

Las vacaciones de verano comienzan formalmente el día posterior al cierre de clases de cada distrito para la mayoría de los alumnos, a excepción de quienes deban asistir a períodos de intensificación de saberes o mesas de examen durante las últimas semanas de diciembre.

Hay que tener en cuenta que muchas instituciones van liberando a sus estudiantes durante el mes de noviembre en caso de que éstos no adeuden conocimientos ni materias.