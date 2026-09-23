Suspenden las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en diferentes zonas de Mendoza

La DGE anunció que se extiende la suspensión de clases en diferentes puntos de Mendoza debido a la presencia de viento Zonda.

La DGE extendió la suspensión de clases presenciales en diferentes zonas de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció esta tarde que, debido a la presencia de viento Zonda, se extiende la suspensión de clases presenciales de los turnos vespertino y nocturno en Uspallata y Malargüe. Además, la medida se extiende al departamento de Tupungato.

La suspensión de clases presenciales alcanza a todos los niveles y modalidades. Según informaron, la medida obedece a las condiciones informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticipan la ocurrencia de viento Zonda moderado.

Por esto, la DGE comunicó que el miércoles 23 de septiembre de 2026 se suspende de manera preventiva la asistencia a clases presenciales durante los turnos vespertino y nocturno en los establecimientos de todos los niveles y modalidades de la localidad de Uspallata y los departamentos de Malargüe y Tupungato.