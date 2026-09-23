Puso a su hijo a manejar una moto, lo publicó en Instagram y desató una polémica

Una mujer quedó en el centro de la polémica en Berisso después de publicar un video en el que aparece junto a su hijo menor de edad sobre una moto y permite que sea el chico quien conduzca . Las imágenes muestran parte del recorrido que realizaron y rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, hasta que la mujer decidió eliminar la publicación.

El episodio llegó a conocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , que ahora intenta determinar quién es la responsable para avanzar con una eventual sanción . La conducta quedó registrada en el video que la propia mujer había compartido en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se observa a la mujer junto a su hijo sobre una moto mientras recorren distintas calles de Berisso. La principal imprudencia registrada es que el menor aparece conduciendo el vehículo .

Además, durante el recorrido ambos circulan a alta velocidad y atraviesan distintas esquinas sin detenerse .

El material fue publicado originalmente por la propia mujer en su cuenta de Instagram, aunque posteriormente decidió eliminarlo. Por el momento, no fue posible identificarla.

La explicación de la mujer en las redes

Después de que distintas personas compartieran el video, la mujer intervino en una publicación de la periodista Carolina Bisgarra, quien había difundido las imágenes.

En uno de los comentarios, intentó justificar la situación y sostuvo que el vehículo utilizado era una moto eléctrica para niños: "Es un moto a batería, tendrían que sacar bien la información antes de subir cualquier cosa! No discuto por el casco pero realmente que al pedo están".

Dejó manejar una moto a su hijo de 4 años: lo hizo sin casco

La mujer también cuestionó que el episodio tuviera repercusión en redes mientras, según su planteo, otras situaciones que considera más importantes no reciben la misma atención.

“Yo estaba manejando”, dijo la mujer

Ante la insistencia de la periodista, la mujer volvió a defenderse y aseguró que era ella quien manejaba el rodado: "No justifico, estuve mal en no ponerle casco pero es a batería para niños y no va fuerte yo estaba manejando".

Además, volvió a cuestionar la difusión del video y pidió que la atención se concentrara en otras situaciones que, según consideró, requieren mayor ayuda.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja para identificar a la mujer y avanzar con las medidas correspondientes por el episodio registrado en Berisso.