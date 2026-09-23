Por viento Zonda, suspenden las clases presenciales en estos puntos de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la suspensión de clases presenciales durante el turno tarde en diferentes zonas de Mendoza.

Por el viento Zonda, la DGE confirmó la suspensión de clases en diferentes puntos de Mendoza.

Por viento Zonda, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la suspensión de clases presenciales del turno tarde en Uspallata y Malargüe.

Según informaron, la medida obedece a las condiciones informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticipan la ocurrencia de viento Zonda moderado.

Por esto, la DGE comunicó que el miércoles 23 de septiembre de 2026 se suspende de manera preventiva la asistencia a clases presenciales durante el turno tarde en los establecimientos de todos los niveles y modalidades de la localidad de Uspallata y el departamento de Malargüe.

Además, informaron que las instituciones afectadas deberán dictar las actividades de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza y de acuerdo a los protocolos oportunamente comunicados.